Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Herr Maas ist beim Thema innere Sicherheit nicht Treiber, sondern Getriebener, so der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Stephan Harbarth, in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



Wahr ist, dass die SPD in den vergangenen Monaten die Vorschläge der Union permanent blockiert hat, Gesetzeslücken im Umgang mit sogenannten Gefährdern und mit Abschiebungen zu schließen. Es bedurfte des Berliner Anschlags, damit Herr Maas zur Einsicht kommt und bei dem Thema überhaupt Verhandlungsbereitschaft zeigt. Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte bereits im vergangenen Sommer einen Gesetzentwurf vorgelegt, der eine Ausweitung der Haftmöglichkeiten im Fall einer sich verzögernden Abschiebung vorsah. Dieser Gesetzentwurf ist damals von Herrn Maas unbesehen in den Papierkorb getreten worden.



Mit Blick auf die fehlende Rücknahmebereitschaft müssen wir den Druck auf renitente Staaten mit allen Mitteln erhöhen. Die Durchsetzung der Ausreisepflicht ist vor allem auch ein außenpolitisches Thema. Leider höre ich von unserem Außenminister in dieser Sache kein Wort. Für mich ist auch ganz klar: Wenn ein Staat die Rücknahme seiner Bürger verweigert, muss es zur Streichung von Entwicklungshilfe kommen. So hat es die Union im Übrigen auch bereits 2015 auf ihrem Bundesparteitag in Karlsruhe beschlossen. (09.01.2017/ac/a/m)







