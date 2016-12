Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Türkei und Russland haben sich offenbar auf den Vorschlag einer generellen Waffenruhe in Syrien geeinigt. Dazu erklärt der außenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Jürgen Hardt:Es ist den Menschen in Syrien zu wünschen, dass den öffentlichen Bekundungen am Verhandlungstisch nun endlich Taten folgen und die Waffen schweigen. Denn nur dann kann dringend benötigte humanitäre Hilfe ungehindert zu den zivilen Opfern des Bürgerkriegs gelangen.Damit auch wieder Verhandlungen über eine dauerhafte Friedenslösung aufgenommen werden können, reichen Verständigungen zwischen der Türkei und Russland alleine nicht aus. Damit nicht über die Köpfe der Menschen in Syrien hinweg entschieden wird, müssen die Oppositionskräfte sowie die USA in die Gespräche eingebunden werden. Dies war das Ziel des bereits im November letzten Jahres in Wien unterzeichneten Fahrplans, an dem alle beteiligten Gruppen mitgearbeitet hatten. Zu diesem Verhandlungsformat sollten die Türkei und Russland wieder zurückkehren." (Pressemitteilung vom 28.12.2016) (29.12.2016/ac/a/m)