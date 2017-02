Berlin (www.aktiencheck.de) - Das Bundeskabinett hat am heutigen Mittwoch den Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht beschlossen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt Stephan Mayer, der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:



"Mit dem heutigen Beschluss des Bundeskabinetts zum "Entwurf eines Gesetzes zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht" werden Teile des Beschlusses der Ministerpräsidentenkonferenz vom 9. Februar sowie der zwischen dem Bundesminister des Innern und dem Bundesminister der Justiz getroffenen Vereinbarung vom 10. Januar umgesetzt. Menschen, die kein Recht zum Aufenthalt in Deutschland haben, müssen unser Land schnellstmöglich wieder verlassen. Die Union wird sich deshalb dafür einsetzen, dass der Gesetzentwurf zügig im Bundestag beraten und verabschiedet wird. Bei den vorgeschlagenen Maßnahmen darf es im Interesse der öffentlichen Sicherheit keine Abstriche geben. Das gilt bei der Frage der erleichterten Abschiebungshaft für ausländische Gefährder genauso wie bei der Möglichkeit, die Mobiltelefone von Personen mit ungeklärter Identität durchzusehen. Von großer Bedeutung ist zudem die Regelung, dass bei minderjährigen Flüchtlingen in geeigneten Fällen unverzüglich ein Asylantrag gestellt werden muss. Nur so erhalten wir rasch Klarheit über den rechtlichen Status dieser Personengruppe. Dies ist Voraussetzung, um entsprechende aufenthaltsrechtliche Konsequenzen zu ziehen. Auch bei minderjährigen Flüchtlingen darf Abschiebung kein Tabu sein." (22.02.2017/ac/a/m)





