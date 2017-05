Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Forderungen von Bundesaußenminister Gabriel nach Schuldenerleichterungen für Griechenland sind irritierend, so Tobias Kochin von der CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:



"Die Diskussion über weitere Schuldenerleichterungen kommt zur Unzeit und wiederspricht den Vereinbarungen zum 3. Hilfsprogramm. Selbst wenn wir Griechenland seine Schulden erließen, stünde das Land aktuell keinen Deut besser dar. Wichtig ist, dass Griechenland seine Reformzusagen ohne Wenn und Aber umsetzt und die griechische Wirtschaft wieder in Schwung kommt." (23.05.2017/ac/a/m)





