Berlin (www.aktiencheck.de) - Nadine Schön, die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, hat den steigenden Anteil von Frauen in Führungspositionen kommentiert. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut deer folgenden Pressemitteilung der CDU/CSU-Bundestagsfraktion:



"Die gesetzliche Frauenquote hat die in sie gesetzten Erwartungen erfüllt: Sie hat die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in Wirtschaft und Verwaltung einen großen Schritt vorangebracht. Die Frauenquote stieg nicht nur in den Aufsichtsräten von 23,3 auf 27,5 Prozent. Sie strahlt - wie erhofft – auch insgesamt in die Unternehmen hinein. So setzten sich etwa 97 Prozent der Firmen auch Zielgrößen für den Frauenanteil in der ersten Führungsebene unterhalb des Vorstands. Ich bin zuversichtlich, dass Frauen in Top-Positionen in einigen Jahren eine Selbstverständlichkeit sein werden." (30.12.2016/ac/a/m)





