Berlin (www.aktiencheck.de) - Der Bundeskabinett hat heute den "Gesetzentwurf zur Änderung des E-Government-Gesetzes" verabschiedet, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Hierzu erklärt die stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Nadine Schön:



"Daten sind der Treibstoff der modernen Wirtschaft. Sie entscheiden über neue Geschäftsmodelle, Innovationen und Forschungserfolge. Um diese Chancen zu nutzen, müssen auch Behörden ihre Daten – soweit möglich – als Open Data zugänglich machen. Deshalb ist es wichtig, dass wir noch in dieser Legislaturperiode ein entsprechendes Gesetz auf den Weg bringen. Hier hat das Bundeskabinett heute eine wichtige Weichenstellung vorgenommen und den ‚Gesetzentwurf zur Änderung des E-Government-Gesetzes‘ auf den Weg gebracht. Bundesbehörden sollen nun - unter Berücksichtigung von Hinderungsgründen - ihre Daten veröffentlichen. Der Bund ist damit Vorbild für Länder und Kommunen, bei denen die meisten Daten liegen." (25.01.2017/ac/a/m)





