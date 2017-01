Berlin (www.aktiencheck.de) - Facebook hat angekündigt, in diesem Wahljahr in Deutschland aktiv gegen so genannte Fakenews vorzugehen, so die CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:"Die Ankündigung von Facebook ist nur zu begrüßen. Das Unternehmen bekennt sich endlich zu seiner Verantwortung, zum Schutz des demokratischen Meinungsbildungsprozess ohne Verzerrung und Manipulation von außen beizutragen. Jetzt müssen die Ankündigungen aber auch rasch umgesetzt werden. Das werden wir beobachten. Wir sind uns einig, dass die steigende Zahl von Falschnachrichten geeignet ist, den demokratischen Meinungsbildungsprozess ernsthaft zu gefährden. Der Präsidentschaftswahlkampf in den USA ist hier eine Warnung.Damit hat sich aber die Diskussion über schärfere Vorgaben zur Einhaltung der gesetzlichen Pflichten durch die Betreiber von sozialen Medien nicht erledigt. Wie vom Vorsitzenden der Bundesfraktion Volker Kauder angekündigt, werden die Betreiber der Plattformen durch neue Bestimmungen angehalten, auf Beschwerden über Persönlichkeitsrechtsverletzungen schneller zu reagieren. Auch dies wird ebenfalls mit Blick darauf geschehen, die Meinungsbildung in der Demokratie, aber vor allem die Persönlichkeitsrechte Betroffener effektiver zu schützen." (16.01.2017/ac/a/m)