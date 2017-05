Berlin (www.aktiencheck.de) - Anbei ein aktueller Kommentar des Stellvertretenden Vorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Michael Fuchs:Wenn etwa deutsche Automobilfirmen weltweit nachgefragte Produkte herstellen, dann müssen sich US-Produzenten in diesen Bereichen eben mehr anstrengen. Wettbewerb fördert Innovation und Wachstum. In vielen Bereichen,etwa bei der Hochtechnologie, sind US-Firmen an der Weltspitze, da müssen sich alle anderen anstrengen, um dran zu bleiben.Das Aufbauen wechselseitiger Handelsbeschränkungen brächte nur Verlierer hervor. Man darf sich nichts vormachen: Auf US-Importbeschränkungen würden andere Länder der Welt unweigerlich mit eigenen Handelsbarrieren antworten, dort, wo es der US-Wirtschaft richtig wegtut, etwa gegen US-Elektronik wie das iPhone oder US-Agrarprodukte.Ich hoffe, dass die transatlantische Partnerschaft auch unter Präsident Trump rasch wieder mit Leben gefüllt wird. Nicht zuletzt auch mit einer Wiederaufnahme der TTIP-Verhandlungen zwischen den USA und der EU." (Pressemitteilung vom 26.05.2017) (29.05.2017/ac/a/m)