Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - US-Präsident Trump hat für die Vereinigten Staaten von Amerika das Klimaabkommen von Paris aufgekündigt. Hierzu erklärt der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Georg Nüßlein:Die Entscheidung ist umso bedauerlicher, da sich auch weite Teile der US-Wirtschaft für einen Verbleib im Klimaabkommen ausgesprochen haben. Denn der Vertrag will einen effektiven globalen Rahmen zur Begrenzung des Klimawandels und zum Umgang mit dessen Folgen setzen, was nur mit Markt, Wettbewerb und Innovation gelingen kann.Wir werden uns dafür einsetzen, dass es nun zu keinem Abbruch der globalen Klimaschutzbemühungen kommt - ganz im Gegenteil. Gerade mit Blick auf die nächste UN-Klimakonferenz im November in Bonn geht es jetzt umso mehr darum, ein faires und detailliertes Regelwerk für die Umsetzung der Klimaziele zu entwickeln. Dabei sind die US-Entscheidung und deren Auswirkungen für die deutsche Wirtschaft natürlich zu berücksichtigen. Wir wollen das Klima schützen, aber auch unserer globale Wettbewerbsposition wahren und unseren Wohlstand sichern. Deutschland bleibt beim Klimaschutz auf Kurs, kann aber nicht zusätzlich die klimapolitische Zeche anderer mit übernehmen." (Pressemitteilung vom 02.06.2017) (05.06.2017/ac/a/m)