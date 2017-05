Börse Frankfurt-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (25.05.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY).Das Unternehmen habe heute seinen Quartalsbericht zum ersten Quartal 2017 veröffentlicht und zu einem Conference Call am Nachmittag eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erörtern. Die Zahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen und würden einen sehr guten Start in das neue Geschäftsjahr darstellen. Die Mieteinnahmen seien um 9% auf knapp 44 Mio. Euro gestiegen. Der FFO I als Kennzahl für die Cash Erlöse sei sogar noch stärker um 13% auf knapp 24 Mio. Euro gestiegen, was eine gute Grundlage für das Jahresziel von mindestens 100 Mio. Euro darstelle. Daneben sei die sehr solide Finanzierungssituation im Quartalsbericht aufgefallen sowie der Rückgang der Finanzierungskosten um 9% auf nur noch 10 Mio. Euro. Dies sollte sich sogar durch den günstigen Corporate Bond, der im Februar emittiert worden sei, weiter verbessern, weil dadurch einige teurere Projektfinanzierungen im CEE Raum abgelöst werden könnten.Die Gesellschaft plane den Verkauf des renommierten Frankfurter Tower 185 zusammen mit den Joint Venture Partnern, was im derzeitigen exzellenten Marktumfeld sicher Sinn ergebe. Außerdem wolle man die Landreserven noch schneller und effizienter nutzen und einige Projekte selbst abschließen, bevor man verkaufe, weil dann dementsprechend sehr viel mehr Profit zu erzielen sei. Dies gelte auch für einige wohnwirtschaftliche Projekte in München. Auch dieses Vorgehen erscheine dem Analysten sinnvoll, da München für wohnungswirtschaftliche Projektentwicklungen aufgrund der engen Marktsituation einfach ideal sei.Insgesamt habe sich die CA Immo-Aktie mit einem Kursplus von bisher 21% seit Jahresbeginn prächtig entwickelt. Der Analyst habe bereits im März das Kursziel nach Vorlage des Geschäftsberichts von 22,00 Euro auf 24,00 Euro erhöht.Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: