Tradegate-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

24,45 EUR -0,35% (23.11.2017, 22:25)



Wiener Börse-Aktienkurs CA Immobilien Anlagen-Aktie:

24,40 EUR -0,20% (23.11.2017, 17:33)



ISIN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

AT0000641352



WKN CA Immobilien Anlagen-Aktie:

876520



Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

BZY



Wien Ticker-Symbol CA Immobilien Anlagen-Aktie:

CAI



Kurzprofil CA Immobilien Anlagen AG:



Die CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY, Wien: CAI) ist der Spezialist für Büroimmobilien in zentraleuropäischen Hauptstädten. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette im gewerblichen Immobilienbereich ab: Vermietung und Management sowie Projektentwicklung mit hoher in-house-Baukompetenz. Das 1987 gegründete Unternehmen notiert im ATX der Wiener Börse und verfügt über ein Immobilienvermögen von rund 3,6 Mrd. EUR in Deutschland, Österreich und Osteuropa. (23.11.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - CA Immobilien Anlagen-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating für die Aktie des Wiener Büroimmobilienspezialisten CA Immobilien Anlagen AG (ISIN: AT0000641352, WKN: 876520, Ticker-Symbol: BZY), erhöht aber das Kursziel.Die CA Immobilien Anlagen AG habe heute ihren Zwischenbericht zu den ersten neun Monaten 2017 veröffentlicht. Die Zahlen seien sehr positiv ausgefallen und würden mit großer Wahrscheinlichkeit den Weg für ein erfreuliches Gesamtjahresergebnis ebnen. Die cash-getriebene operative Ergebnis auf EBITDA-Basis sei um 11% von 112 Mio. Euro auf 124 Mio. Euro angestiegen. Bemerkenswert sei die starke Vermietungsleistung des Unternehmens in allen Kernmärkten, die unter anderem auch dazu geführt habe, dass die Belegungsraten in Deutschland, Österreich und Osteuropa gleichermaßen nochmals von einem hohen Niveau aus hätten gesteigert werden können.Beim FFO I Ergebnis sei der Anstieg mit 21% auf rund 85 Mio. Euro noch stärker als beim EBITDA gewesen. Ein zweiter positiver Punkt neben dem starken Anstieg der Cash Earnings sei das Finanzergebnis. Nachdem die Finanzierungskosten von 10,2 Mio. Euro im ersten Quartal auf 8,3 Mio. Euro im zweiten Quartal gefallen seien, habe hier noch einmal eine Verbesserung auf nur noch 7,9 Mio. Euro im dritten Quartal erreicht werden können. Die Begebung einer 200 Mio. Euro Wandelanleihe Anfang Oktober mit einer Laufzeit von siebeneinhalb Jahren und einem Kupon von nur noch 0,75% stelle einen weiteren Meilenstein in der nachhaltigen und sehr langfristigen Verbesserung der Finanzierungsseite des Konzerns dar.Die CA Immobilien Anlagen-Aktie habe sich sehr positiv entwickelt und seit Jahresbeginn um rund 40% zulegen können. Das Gap zum EPRA Triple NAV je Aktie, der in den ersten neun Monaten um 5% auf fast 26 Euro angestiegen sei, sei somit fast geschlossen. In Zukunft würden die Investoren daher vielleicht ein noch stärkeres Augenmerk auf die Development-Pipeline und die Land-Reserven des Unternehmens von über 500 Mio. Euro haben, die zum größten Teil in Deutschland lägen. Da die Analysten von deren Qualität überzeugt seien und die Gesellschaft zusätzliches Upside-Potenzial durch Development-Aktivitäten im Bereich Wohnen in Deutschland und im Bereich des indirekten Immobilienfondsgeschäfts nutzen wolle, seien sie für die Zukunft positiv gestimmt. Nach den überzeugenden Neunmonatszahlen würden sie das Kursziel für die CA Immobilien Anlagen-Aktie von 25,00 Euro auf 26,00 Euro erhöhen.Börsenplätze CA Immobilien Anlagen-Aktie: