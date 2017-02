ISIN CALIDA-Aktie:

Kurzprofil CALIDA Holding AG:



Die CALIDA-Gruppe (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN), bestehend aus den Marken CALIDA und Aubade, zählt heute zu den international führenden Unternehmen von luxuriöser Lingerie und hochwertiger Tag- und Nachtwäsche. Die Heimmärkte sind Schweiz und Deutschland, respektive Frankreich für Aubade. In rund 70 Ländern werden beide Marken über den gehobenen Fachhandel, führende Warenhäuser sowie eigene CALIDA- bzw. Aubade-Stores vertrieben.



Die Stärke beider Marken liegt im Produktdesign, der Qualität, dem Service und der Innovation. Hochwertigste Materialien werden trendgerecht umgesetzt und stellen die Liebe zum Detail, Emotionen, Wohlbefinden und Verführung in den Vordergrund.



Der Hauptsitz der CALIDA-Gruppe sowie von CALIDA liegen in Sursee (Schweiz). Derjenige von Aubade in Paris (Frankreich). Die Gruppe beschäftigt insgesamt rund 1.600 Mitarbeiter und erzielt einen Umsatz von rund CHF 203 Mio. Die CALIDA Holding AG ist am SIX Swiss Exchange in Zürich kotiert. (24.02.2017/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - CALIDA-Aktienanalyse von Aktienanalyst Rene Weber von Vontobel Research:Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse nach einer Übernahme des deutschen Online-Unterwäschehändlers Reich Online das Kursziel für die CALIDA-Aktie (ISIN: CH0126639464, WKN: A1JJES, Ticker-Symbol: C7UA, SIX Swiss Ex: CALN) von CHF 32 auf CHF 38.Die Übernahme entspreche 4% des Konzernumsatzes, aber für einen Teil davon sei die Calida-Marke verantwortlich. Die Übernahme des deutschen Online-Händlers Reich Online Services sei ein wichtiger Schritt in der Strategie zur Umsatzsteigerung im Online-Handel (eigene Online-Umsätze würden mehr als verdoppelt). Gleichzeitig stärke der Konzern dadurch auch seine Position in Deutschland. Weber gehe davon aus, dass zukünftig auch andere Calida-Marken über eine E-Commerce-Plattform in Deutschland angeboten würden. Die Übernahme habe eine geringe EPS-Auswirkung (E +2%), und der Analyst stufe sie als positiv ein.Rene Weber, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die CALIDA-Aktie. (Analyse vom 24.02.2017)Börsenplätze CALIDA-Aktie:34,264 EUR +0,04% (24.02.2017, 12:02)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs CALIDA-Aktie:37,30 CHF 0,00% (24.02.2017, 12:32)