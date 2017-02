ISIN Burckhardt Compression-Aktie:

CH0025536027



WKN Burckhardt Compression-Aktie:

A0J3NX



Ticker-Symbol Burckhardt Compression-Aktie:

B5H



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Burckhardt Compression-Aktie:

BCHN



Kurzprofil Burckhardt Compression AG:



Burckhardt Compression (ISIN: CH0025536027, WKN: A0J3NX, Ticker-Symbol: B5H, SIX Swiss Ex: BCHN) ist einer der weltweit größten Hersteller von Kolbenkompressoren. Das Schweizer Unternehmen ist der einzige Anbieter einer kompletten Reihe von Laby® (Labyrinthkolben-), Prozessgas-, Hyper-, und Laby®-GI (Brenngas-)Kompressoren. Die Kompressoren werden in den eigenen Werken in Winterthur, Schweiz und Pune, Indien (beide ISO 9001:2008 zertifiziert), gebaut. Zu den mehr als 20 eigenen Stützpunkten kombiniert mit Service-Centern kommen rund 40 Vertretungen in der ganzen Welt. Zusammen deckt das globale Verkaufs- und Servicenetz von Burckhardt Compression damit über 80 Länder ab.



Die kundenspezifisch ausgelegten Kompressorsysteme werden in den Bereichen Öl- und Gasproduktion, Gastransport und -lagerung, Raffinerie, Chemie und Petrochemie sowie in Industriegasanwendungen eingesetzt. Die Kunden von Burckhardt Compression setzen Kolbenkompressorsysteme zur Erhöhung von Druck, zur Verringerung von Volumen und zur Kühlung oder zur Verflüssigung von Gasen, wie Kohlenwasserstoff- und Industriegase ein.



Das weltweite Servicenetz von Burckhardt Compression gewährleistet eine umfassende Kundenbetreuung. Experten verfügen über Fachkenntnisse in jeder spezifischen Kompressor-Anwendung und stellen den dazu erforderlichen Service, wie die Lieferung von Qualitätskomponenten, Ventilservice, komplette Anlageüberholungen, Engineering sowie die Erfüllung umfangreicher modularer Wartungsverträge, sicher.



Burckhardt Compression ist der kompetente Partner für alle Kolbenkompressorsysteme, Komponenten und Service. Das Unternehmen ist der weltweit anerkannte Technologieführer im Kompressorenbereich. Als OEM (original equipment manufacturer) mit über 160 Jahren Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Kompressoren, ist Burckhardt Compression der Zuverlässigkeit und Qualität verpflichtet. (20.02.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Burckhardt Compression-Aktienanalyse von Aktienanalyst Pascal Furger von Vontobel Research:Pascal Furger, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Herstellers von Kompressoren Burckhardt Compression AG (ISIN: CH0025536027, WKN: A0J3NX, Ticker-Symbol: B5H, SIX Swiss Ex: BCHN).Seit letztem Jahr sei der Auftragseingang in der Division Systems und vor allem bei Kompressoren für die Schifffahrt drastisch zurückgegangen. Aufgrund des unveränderten Marktumfelds sei im August 2016 die Einführung von Kurzarbeit angekündigt worden. Dieses Programm werde nun umgesetzt und im Umfang noch erweitert. 200 der 700 Beschäftigten in Winterthur würden ab März 2017 Kurzarbeit leisten.Dagegen sei der Auftragseingang bei Services stabil geblieben.Die Nachfrage nach Kompressoren, vor allem im Marinegeschäft, habe sich seit August 2016 nicht erholt. Daher sei die Anpassung der Kapazitäten an eine geringere Nachfrage ein notwendiger Schritt. Die Hoffnung einer Auftragserholung, die sich in der Kursperformance von 16% im laufenden Jahr widergespiegelt habe, sei wohl verfrüht gewesen. Angesichts einer zugrunde liegenden EBIT-Marge von 7,4% (exkl. IAS 19), die deutlich unter der Prognose von 10 bis 12% liege, sei diese Maßnahme notwendig geworden, um die Ziele für das Geschäftsjahr 2017 zu erreichen.Börsenplätze Burckhardt Compression-Aktie:Börse Frankfurt-Aktienkurs Burckhardt Compression-Aktie:276,222 EUR -4,84% (20.02.2017, 09:41)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Burckhardt Compression-Aktie:289,75 CHF -6,61% (20.02.2017, 10:46)