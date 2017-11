Die Verteidigungsministerin erklärte, dass die Bundeswehrsoldaten derzeit in 13 vom Bundestag mandatierten Missionen im Einsatz sind. Sie seien dort mit internationalen Partnern, um den Terror zu bekämpfen, um Frieden zu sichern, um auszubilden und um zu beraten. "Anders gesagt - unsere Soldaten tragen dazu bei, dass Sicherheit geschaffen wird. Sie sorgen für Stabilität", so die Ministerin. "Wir können stolz sein auf diese Männer und Frauen und wir sind ihnen dankbar für die Einsätze, die sie leisten."



Von der Leyen erläuterte, dass die Bundeswehr Berechenbarkeit brauche. Deshalb sei es notwendig, die jetzt auslaufenden Mandate zu verlängern. Die sieben Mandate, um die es geht, sollen zunächst einmal um drei Monate verlängert werden. Im Wesentlichen bleiben die Inhalte völlig unverändert. Das gebe den Parlamentariern im neuen Bundestag Zeit und Gelegenheit, sich mit den Inhalten dieser Mandate auseinander zu setzen und sich in die Tiefe einzuarbeiten, erklärte die Verteidigungsministerin.



Das Bundeskabinett hatte Mitte Oktober insgesamt sieben Mandate verlängert. Vorbehaltlich der Zustimmung des Deutschen Bundestages wurde mit dem Beschluss sichergestellt, dass die deutschen Soldatinnen und Soldaten auch in der Zeit der Regierungsbildung ihre Aufgaben weiter wahrnehmen können.



Für diese Einsätze müssen weiterhin ein Mandat des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen und die konstitutive Zustimmung des Deutschen Bundestages gegeben sein. Über die künftige Ausgestaltung wird dann die nächste Bundesregierung entscheiden.



Die Einsätze:

- African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID),

- United Nations-Friedensmission im Südsudan (UNMISS),

- Nato-Mission Resolute Support für die Ausbildung, Beratung und Unterstützung der afghanischen nationalen Verteidigungs- und Sicherheitskräfte in Afghanistan (Resolute Support Mission),

- Nato-geführte Maritime Sicherheitsoperation Sea Guardian im Mittelmeer (MSO SEA GUARDIAN),

- Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation IS (COUNTER-DAESH).



Weiter in Mali und im Nordirak



Zudem hatte das Kabinett zwei Einsätze um drei Monate bis zum 30. April 2018 verlängert: Die Bundeswehr wird sich weiter an der Multidimensionalen Integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali (MINUSMA) beteiligen. Außerdem setzen deutsche Soldaten die Ausbildungsunterstützung der Sicherheitskräfte der Regierung der Region Kurdistan-Irak und der Irakischen Streitkräfte (Ausbildungsunterstützung IRAK) fort.



Die Bundeswehrsoldaten können eingesetzt werden, solange die völkerrechtlichen Voraussetzungen gegeben sind und die Zustimmung des Deutschen Bundestages vorliegt. (21.11.2017/ac/a/m)







