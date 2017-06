Einigung über Finanzbeziehungen macht Mut



Merkel betonte, sie freue sich über die Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Bund und Ländern, die der Bundestag kurz zuvor beschlossen hatte. Es seien harte Verhandlungen gewesen, so die Bundeskanzlerin. Die Einigung mache aber "Mut, auch die weiteren Herausforderungen gut miteinander bestehen zu können".



Viele Themen, viel zu tun



Ein weiterer Schwerpunkt des Treffens war Europa. Dabei ging es vor allem um den bevorstehenden Europäischen Rat in Brüssel am 22./23. Juni statt. Die EU will dort die bevorstehenden Verhandlungen über den Brexit vorbereiten.



Die Vertreter von Bund und Ländern sprachen auch über Umsetzung der Energiewende, insbesondere den Leitungsausbau. Hier gebe es Fortschritte, aber auch sehr viel zu tun, erklärte Kanzlerin Merkel in der abschließenden Pressekonferenz.



Im Rahmen des Treffens berichtete der Beauftragte der Bundesregierung für das Flüchtlingsmanagement, Frank-Jürgen Weise, über Projekte zur Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt.



Dank an Ministerpräsident Sellering



Die Kanzlerin dankte dem Ministerpräsidenten von Mecklenburg-Vorpommern, Erwin Sellering, für die langjährige gute Zusammenarbeit. Sellering habe an der Sitzung persönlich teilgenommen. Dies sei ein bewegender und berührender Moment gewesen, so Merkel.



Erwin Sellering scheidet aus gesundheitlichen Gründen aus seinem Amt. Er war seit 2008 Regierungschef in Mecklenburg-Vorpommern. (Pressemitteilung vom 01.06.2017) (02.06.2017/ac/a/m)





Angesichts des jüngsten Anschlags in Kabul haben sich Bund und Länder darauf geeinigt, dass der Bund die Sicherheitslage in Afghanistan neu beurteilt, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Bis dahin soll es Abschiebungen dorthin nur in Einzelfällen geben. Das ist das Ergebnis eines Treffens zwischen Bundeskanzlerin Merkel und den Regierungschefs der Länder.Mit der Vereinbarung, Abschiebungen nach Afghanistan vorübergehend weitgehend auszusetzen, hätten Bund und Länder "eine wichtige Weichenstellung vorgenommen". Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach einem Treffen mit den Regierungschefs der Länder im Kanzleramt.Der Innenminister habe zugesagt eine neue Bewertung der Sicherheitslage in Afghanistan vorzunehmen, so Merkel. Das aktuelle Lagebild habe zwar ergeben, dass Rückführungen weiterhin "auf Basis einer Einzelfallprüfung" möglich sind.Die Länderchefs und der Bund sind aber übereingekommen, weitere Abschiebungen nach Afghanistan vorerst weitgehend auszusetzen. Dies soll gelten, bis die Neubewertung der Sicherheitslage vorliegt und die deutsche Botschaft in Kabul wieder voll funktionsfähig ist. Das Auswärtige Amt strebt an, den Bericht im Juli vorzulegen.Straftäter und sogenannte Gefährder werden weiterhin nach Afghanistan zurückgeführt. Das betrifft auch abgelehnte Asylbewerber, die bei der Aufklärung über ihre Identität nicht mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten.Der Bund will außerdem weiterhin die freiwillige Rückkehr nach Afghanistan fördern.