Seibert bekräftigte mit Blick auf den Tod eines amerikanischen OSZE-Beobachters: "Dieser Vorgang hat sich auf dem Gebiet der selbsternannten 'Luhansker Volksrepublik' ereignet. Man muss daran erinnern, dass er immer noch der Aufklärung harrt." Die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden und alle Seiten müssten zur Aufklärung beitragen.



Die OSZE-Sondermission hatte nach dem tödlichen Vorfall am 23. April ihre Beobachtungstätigkeit, die laut Mandat der SMM die gesamte Ukraine umfasst, aus Sicherheitsgründen eingeschränkt. Ein amerikanischer OSZE-Beobachter war bei der Explosion einer Mine ums Leben gekommen, zwei weitere, darunter eine Deutsche, wurden verletzt.



Informationsfreiheit gewährleisten



Am 20. Mai kommt Bundeskanzlerin Angela Merkel mit dem ukrainischen Staatspräsidenten Petro Poroschenko auf Schloss Meseberg zusammen. Mit Blick auf das Treffen betonte Seibert, wie sehr Deutschland daran gelegen sei, den "mühseligen und bisher in seinen Ergebnissen noch nicht befriedigenden Normandieformats-Prozess fortzusetzen".



Es gehe aber auch um die Reformagenda der Ukraine. In diesem Zusammenhang verwies der Sprecher auf Sanktionsmaßnahmen der ukrainischen Regierung, des Präsidenten und des nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates gegenüber russischen Onlinemedien. Die Informationsfreiheit sei, genau wie die Presse- und Meinungsfreiheit, "ein hohes und schützenswertes Gut".



Einschränkungen dieser Freiheit müssten sehr sorgfältig abgewogen werden. "Vor dem Hintergrund fortlaufender russischer Einflussoperationen über russische Medienportale in der Ukraine muss man die Maßnahmen der Ukraine sicherlich primär als Reaktion verstehen", erklärte Seibert. Trotzdem sei es ganz klar: "Solche Schritte sind sicherlich einer Verbesserung der russisch-ukrainischen Beziehungen in keiner Weise zuträglich."



Außenamtssprecher Schäfer betonte, die Bundesregierung habe diese Entscheidung der Ukraine "sehr aufmerksam, aber auch mit einiger Sorge" zur Kenntnis genommen. "Wir glauben, dass es in freien Gesellschaften auch andere Möglichkeiten gibt, mit Propaganda, mit Fake News und mit Desinformation umzugehen." (18.05.2017/ac/a/m)





