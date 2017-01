So hat sich das Vertrauen in die EU europaweit von 33 Prozent auf 36 Prozent erhöht. Zwei Drittel sehen die EU als einen Hort der Stabilität in einer unruhigen Welt. 67 Prozent der Teilnehmer fühlen sich als Bürgerinnen und Bürger der EU.



Vertrag von Rom als positives Ereignis der EU-Geschichte



Den 60. Jahrestag der EU betrachten 69 Prozent aller Europäerinnen und Europäer als ein positives Ereignis in der europäischen Geschichte. Befragt nach Begriffen, die sie mit dem Jubiläum verbinden, antworteten 26 Prozent der Europäer mit "Hoffnung", weitere 26 Prozent mit "Nichts". Allerdings halten fast 70 Prozent der Europäer (Deutsche: 72 Prozent) den Vertrag von Rom für ein positives Ereignis in der Geschichte Europas.



Die Römischen Verträge: Am 25. März 1957 unterzeichneten die Regierungen von Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, der Niederlande und Luxemburg die Verträge zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft (EAG, Euratom) in Rom. Beide Verträge werden als die "Verträge von Rom" oder die "Römischen Verträge" bezeichnet. Sie sind die "Gründungsdokumente" der heutigen EU. Die beiden Verträge markierten - nach der Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS oder Montanunion) im Jahr 1951 - den nächsten, noch bedeutenderen Schritt der europäischen Integration.



82 Prozent der Befragten befürworten die europaweite Freizügigkeit für die Bürger - also die Möglichkeit, im gesamten Binnenmarkt zu leben, zu studieren oder zu arbeiten. In Deutschland lag die Zustimmung sogar bei 90 Prozent.



30 Jahre Erasmus - eine Erfolgsgeschichte



Die Bekanntheit des Erasmus-Programms ist seit 2009 um 23 Prozentpunkte gestiegen: Mehr als die Hälfte der europäischen Bevölkerung hat bisher davon gehört. 86 Prozent der Europäerinnen und Europäer haben ein positives Bild von diesem Programm (in Deutschland 85 Prozent). Obwohl der Bekanntheitsgrad zwischen den einzelnen Ländern stark variiert, ist Erasmus bei der großen Mehrheit der Bevölkerung in allen EU-Mitgliedstaaten ein Erfolg. (Pressemitteilung vom 03.01.2017) (04.01.2017/ac/a/m)





