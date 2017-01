Die Bundesregierung fühle sich "den Menschen in Israel und dem Staat Israel in diesen Stunden besonders verbunden", hatte Regierungssprecher Steffen Seibert in der Regierungspressekonferenz gesagt. Die Tat in Jerusalem erinnere an den Anschlag auf dem Breitscheidplatz in Berlin.



Der islamistische Terrorismus sei eine schwere Prüfung für Deutschland und für viele seiner Partner weltweit. "Den Kampf gegen die Mörder und gegen ihre Hintermänner müssen wir dementsprechend auch in weltweiter Solidarität und Gemeinsamkeit führen", so Seibert weiter.



Attentäter dürfen Ziel nicht erreichen



Bereits am Sonntag hatte Außenminister Frank-Walter Steinmeier den "blutigen Anschlag auf das Schärfste" verurteilt und betont: "Wir stehen in diesen schweren Stunden an der Seite unserer israelischen Freunde. Der Terrorismus bedroht uns alle gemeinsam."



"Das Ziel der Attentäter scheint klar: Sie wollen die Spannungen im Nahostkonflikt anheizen und eine Spirale der Gewalt in Gang setzen. Sie dürfen dieses Ziel nicht erreichen", mahnte Steinmeier. (Pressemitteilung vom 09.01.2017) (10.01.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Bundesregierung verurteilt den Terrorakt von Jerusalem auf das Schärfste, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: