Geld, Zeit und Ärger sparen



Reisebeschwerden können vielfältig sein. Ob Verspätungen, verpasste Anschlüsse, Zug- oder Flugausfall, Nichtbeförderung, Überbuchung oder Gepäckprobleme - die Schlichter können helfen. Sie erstellen Empfehlungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung. Die meisten Schlichtungsempfehlungen werden von den Reisenden und den Verkehrsunternehmen auch angenommen. 2016 lag die Schlichtungsquote bei rund 75 Prozent.



Schlichtung spart allen Beteiligten Geld, Zeit und Ärger. Für die Verbraucher ist die Schlichtung kostenfrei. Weder fallen Bearbeitungsgebühren oder Erfolgshonorare an, noch müssen Rechtsanwälte und Gerichte bemüht werden. Von den Reisenden zu tragen sind lediglich die eigenen Kosten zum Beispiel für Porto und Kopien.



Betroffene Reisende können einige der Schlichtungsempfehlungen auf der Webseite der söp einsehen.



So verläuft die Schlichtung



Zunächst müssen sich Reisende mit ihrer Beschwerde an das Verkehrsunternehmen selbst wenden. Erhalten sie keine oder keine zufriedenstellende Antwort können sie ihre Beschwerde an die söp richten. Dafür kann ein Online-Formular genutzt werden.



Die söp prüft die zugesandten Dokumente auf Vollständigkeit und fordert gegebenenfalls noch notwendige Unterlagen ein. Danach nimmt sie Kontakt mit dem Verkehrsunternehmen auf, um diesem Gelegenheit zur ergänzenden Stellungnahme zu geben.



Anschließend erfolgt die juristische Prüfung und eine Abwägung der jeweils betroffenen Interessen. Die Schlichtungsstelle legt dann einen schriftlich begründeten Schlichtungsvorschlag vor.



Stimmen Reisende und Verkehrsunternehmen der Schichtungsempfehlung zu, ist sie zwischen beiden Parteien rechtsverbindlich - wie bei einem (Vergleichs-)Vertrag.



Sind Reisende mit dem Schlichtungsverfahren nicht zufrieden, können sie in jedem Stadium des Verfahrens den Weg zu den ordentlichen Gerichten einschlagen. Auch nach einer gescheiterten Schlichtung steht ihnen der Weg zum Gericht nach wie vor offen.



Im Bereich des Eisenbahnverkehrs ist die söp für 99 Prozent der Fernreisenden und für 95 Prozent der Reisenden im Regionalverkehr der geeignete Ansprechpartner. Bei Flugreisenden sind es rund 75 Prozent und im Bereich Fernbus 90 Prozent. Auch für Schiffsreisende ist eine Schlichtung durch die söp bereits in vielen Fällen möglich. (03.03.2017/ac/a/m)





Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Der Flug fällt aus, die Bahn ist verspätet? Immer wieder haben Fahrgäste Ärger mit öffentlichen Verkehrsmitteln, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ihre Beschwerde können sie direkt bei den Unternehmen vorbringen. Tauchen dabei Probleme auf, hilft die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr.Seit 2009 gibt es die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr - kurz söp. An sie können sich Reisende wenden, wenn sie Probleme mit der Bahn, im Flugverkehr, mit dem Bus oder bei einer Schifffahrt haben. Die Schlichtungsstelle wird jedoch erst aktiv, wenn die Reisenden zuvor ihre Beschwerde bei den Unternehmen direkt vorgebracht haben und keine oder keine zufriedenstellende Antwort bekommen.Mehr als 13.600 Beschwerden hat die Schlichtungsstelle 2016 entgegengenommen. Das waren 17 Prozent mehr als 2015. Größtenteils sind es Beschwerden über Flugreisen. Sie machten mehr als 10.000 aller Schlichtungsanträge aus, erklärt der Geschäftsführer der Schlichtungsstelle, Heinz Klewe. Meist gehe es um Verspätungen und Annullierungen.Weniger Beschwerden gab es bei Reisen mit der Deutschen Bahn und ihren Konkurrenten auf dem deutschen Schienennetz. Hier seien 2016 bereits im dritten Jahr Rückgänge zu verzeichnen - "eine sehr erfreuliche Tendenz aus Verbrauchersicht", so Klewe. Weitere Beschwerden reichten Reisende ein, die mit Fernbus, Schiff oder im Nahverkehr unterwegs waren.Unternehmen müssen auf Verfahren hinweisenZuwächse sieht Klewe vor allem im Flugverkehr. 2016 seien allein sechs Fluggesellschaften der söp beigetreten.Die söp ist von der Bundesregierung nach dem Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (VSBG) als Verbraucherschlichtungsstelle anerkannt und bei der EU verzeichnet. Mittlerweile beteiligen sich über 300 Unternehmen am Schlichtungsverfahren der söp.