Beide Minister ziehen positives Fazit



Der Bundesinnenminister zeigte sich zufrieden mit der ersten gemeinsamen Übung. Diese habe gezeigt: Die Kommunikationskanäle funktionieren schon gut, aber kürzere Entscheidungswege sind notwendig. Daher seien weitere Übungen selbstverständlich und notwendig.



Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen schloss sich inhaltlich an und bekräftigte: "Gut, dass es die Übung gegeben hat." Sie zeigte sich erfreut über die rege Beteiligung der Bundesländer. An der sogenannten Stabsrahmenübung hatten sich die Länder Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, Bayern, Saarland, Bremen und Schleswig-Holstein aktiv beteiligt.



Drei wesentliche Erkenntnisse hob Ministerin von der Leyen besonders hervor:



1. Die gewonnene Erfahrung - schon aus der sechsmonatigen Vorbereitungszeit - sei allein schon gewinnbringend, insbesondere mit Blick auf Alarmketten und Kommandostrukturen.



2. Die Reaktionsgeschwindigkeit sei am ersten Übungstag zu langsam gewesen, konnte aber bereits am zweiten Tag deutlich gesteigert werden.



3. Die Unterstützung der Bundeswehr wurde insbesondere in folgenden Bereichen angefordert: beim Identifizieren und Entschärfen von Sprengfallen, bei der Nachfrage nach geschützten Fahrzeugen - insbesondere geschützte Krankentransporte - sowie bei der Versorgung von Verwundeten und für den Objektschutz.



Auch die beteiligten Länder brachten ihr großes Interesse an einer Folgeübung zum Ausdruck. (Pressemitteilung vom 09.03.2017) (10.03.2017/ac/a/m)





