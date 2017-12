Die Ozeane waren Thema des Wissenschaftsjahrs 2017 "Meere und Ozeane: Entdecken. Nutzen. Schützen.", einer Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Mit der "Our Oceans Conference" widmeten die Vereinten Nationen in New York zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Konferenz ausschließlich dem Schutz der Meere.



1,5 Grad-Ziel einhalten



Bei der Weltklimakonferenz stellten renommierte Meeresforscher wie Professor Hans-Otto Pörtner vom Alfred-Wegener-Institut ihre aktuellen Forschungsergebnisse vor. Der Klimaforscher appellierte an die internationale Staatengemeinschaft, massiv für den Klimaschutz einzutreten: "Nur wenn die Weltgemeinschaft - das heißt die Zivilgesellschaft und die Politik - sehr rasch handelt und an einem Strang zieht, können wir das unter 1,5 Grad-Ziel noch erreichen."



Auch der Kieler Meeresbiologe Professor Ulf Riebesell vom GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung erklärt, dass das Pariser Abkommen unbedingt eingehalten werden muss. Mit dem Abkommen verpflichteten sich 195 Staaten dazu, die Erderwärmung auf zwei Grad - besser noch auf 1,5 Grad - im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen. "Wenn die Erwärmung zwei Grad überschreitet, wäre das auch für die Lebensgemeinschaften im Ozean ein hohes Risiko", so Riebesell.



Zukunft der Ozeane



Zeitgleich zur Weltklimakonferenz trafen sich 50 Ozean-Experten auf dem MARE:N-Forum "Blauer Ozean" und diskutierten zukünftige Schwerpunkte der Meeresforschung. "Nur auf Basis gesicherter Erkenntnisse können wir Lösungswege für die Zukunft der Ozeane entwickeln und so ihre vielfältigen Leistungen für die Menschheit langfristig erhalten", erläutert Wilfried Kraus.



Die Veranstaltung ist Teil des im Herbst 2017 gestarteten MARE:N-Agendaprozesses "Blauer Ozean". Mit diesem Dialogprozess beschreitet das Ministerium neue Wege für die Zukunft der deutschen Meeresforschung: Gemeinsam mit Experten aus Wissenschaft, Politik und Gesellschaft sollen zukunftsrelevante Forschungsthemen für künftige Förderbekanntmachungen entwickelt werden.



Die Bundesregierung trägt mit dem Forschungsprogramm "MARE:N - Küsten-, Meeres- und Polarforschung für Nachhaltigkeit" zum Erreichen des 14. UN-Nachhaltigkeitsziel bei. Für die kommende Dekade ist MARE:N das Rahmenkonzept der Bundesregierung für die Forschungsförderung an der Küste, im Meer und in den Polargebieten. (05.12.2017/ac/a/m)





