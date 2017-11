Es gehe darum, das Sofortprogramm in Höhe von einer Milliarde Euro für 2018 zu "verstetigen". Die Bundeskanzlerin sagte, sie wolle dies einbringen in die Verhandlungen zur Bildung einer neuen Regierung. Die Gelder aus dem nun aufgelegten Fonds sollten den Kommunen möglichst schnell zur Verfügung stehen, damit diese "passgenau" Projekte umsetzen könnten.



Es gelte nun, die Maßnahmen von Autoindustrie und Staat zusammenzubringen. Die Kanzlerin kündigte an, dass beim nächsten Treffen mit den Kommunalvertretern auch die Automobilindustrie teilnehmen werde. Enthalten im Gesamtansatz des Sofortprogramms seien jene Mittel, die die Autoindustrie in Aussicht gestellt habe.



Spitzentreffen im Kanzleramt

Das Treffen knüpfte an die Ergebnisse des ersten Treffens mit den Kommunen vom 4. September 2017 an und setzte den Dialog fort. Die Städte präsentierten kommunale Maßnahmen für eine bessere Luftqualität. Die Bundesregierung stellte ein Sofortprogramm zur Förderung der Kommunen vor. Darin enthalten sind die zusätzlich zugesagten Mittel von bis zu einer Milliarde Euro.



Ein Schritt auf dem Weg zur Lösung



Dennoch sei das neue Sofortprogramm nur ein Schritt weiter auf dem Weg zur Lösung und nur eine Facette der Gesamtmaßnahmen, so die Kanzlerin weiter. Im Rahmen der Verkehrswende seien über Jahre weitere Programme notwendig. Merkel erwähnte auch das Dieselforum, das Anfang des kommenden Jahres stattfinden wird. Das sei jedoch nicht Gegenstand der Beratungen gewesen. Der größte Teil der Probleme sei entstanden, weil Dinge in der Automobilindustrie "nicht in Ordnung" waren.



Bundesregierung sieht Autoindustrie in der Pflicht



Auch Bundesumweltministerin Barbara Hendricks sprach nach dem Treffen von einem wichtigen Schritt. Die beschlossenen Maßnahmen allein reichten aber nicht aus, um das Problem von Dieselabgasen flächendeckend zu lösen. Sie sehe vor allem die Autoindustrie in der Pflicht.



Konkret: E-Busse, Ladeinfrastruktur, Verkehrsführung, Logistik, Digitalisierung

Zu den konkreten Maßnahmen gehören die Elektrifizierung des städtischen Verkehrs, also die Umstellung auf Elektro-Busse oder E-Taxis. Wichtig dabei ist der Ausbau der Ladeinfrastruktur. Außerdem geht es um die gezielte Nachrüstung von Dieselbussen mit Techniken zur Abgasminderung. Auch Verkehrsführung, Parkplätze und effiziente Logistik zur Bewältigung der wachsenden Lieferverkehre sind Themen. Gezielt werden dafür digitale Technologien genutzt. Auf der Tagesordnung waren auch klassische Themen wie die Stärkung des Fahrrad- und Fußgängerverkehrs oder des ÖPNV. (Pressemitteilung vom 28.11.2017) (29.11.2017/ac/a/m)





