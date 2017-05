Enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Frankreich



Die Bundesregierung strebt eine gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem neuen französischen Präsidenten und seinem Team an. Die Partnerschaft mit Frankreich "ist, war und bleibt ein Grundpfeiler deutscher Politik", unterstrich Seibert bereits in der Regierungspressekonferenz am 12. Mai.



Die Basis der Zusammenarbeit sei aus Sicht der Bundesregierung das, was sich die verbleibenden 27 EU-Mitgliedstaaten zum 60. Jahrestag der Römischen Verträge vor wenigen Wochen in Rom gemeinsam vorgenommen haben. "Wir wollen ein sicheres Europa, ein beschützendes Europa. Wir wollen ein soziales Europa. Wir wollen ein wirtschaftlich starkes Europa. Das sind doch die Grundlagen der gemeinsamen Arbeit in der Europäischen Union", erklärte der Regierungssprecher. "Wir verstehen Deutschland und Frankreich als ein Paar, dessen Verpflichtung und Verantwortung es ist, dies auch im europäischen Interesse voranzubringen."



Gemeinsam für eine starke EU



Die Kanzlerin hatte Macron für sein Eintreten für eine geeinte und weltoffene Europäische Union im Wahlkampf gewürdigt. In einem Telefonat gratulierte Merkel ihm zu seinem Wahlsieg.



Emmanuel Macron hat das Amt des französischen Staatschefs am Sonntag von seinem Vorgänger François Hollande übernommen. (15.05.2017/ac/a/m)







Bundeskanzlerin Merkel trifft sich heute am späten Nachmittag mit dem neuen französischen Präsidenten. Sie begegne Macron "offen und voller Sympathie", sagte Merkel am Montag in Berlin. Es ist die erste Auslandsreise Macrons in seinem Amt. Sie wolle die Zusammenarbeit mit Emmanuel Macron "freundschaftlich, partnerschaftlich und in großem Respekt füreinander" angehen. Das sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel unmittelbar vor dem Antrittsbesuch des französischen Präsidenten in Berlin. Sie sei sich sicher, dass es viele Überlappungen zwischen französischen und deutschen Interessen gebe. Merkel wird Macron heute um 17.30 Uhr mit militärischen Ehren empfangen. Nach einem gemeinsamen Arbeitsessen treten beide gegen 18.45 Uhr vor die Presse.