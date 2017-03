Sehr unbefriedigend sei nach wie vor die Lage der Flüchtlinge auf den griechischen Inseln und die Umsetzung des Flüchtlingsabkommens mit der Türkei durch Griechenland. Auch seien tagtäglich tote Flüchtlinge im Mittelmeer zu beklagen. Deshalb "muss der Kampf gegen Schlepper und Schleuser unverändert hohe Priorität haben. Ihnen muss das skrupellose und menschenverachtende Handwerk gelegt werden", so Merkel.



Der Kampf gegen kriminelle Schlepper, der notwendige Schutz der europäischen Außengrenzen und die Bekämpfung von Fluchtursachen rette Leben. Diese Punkte verbergen sich laut Merkel konkret hinter dem Konzept, Migrationspartnerschaften mit den Herkunfts- und Transitstaaten einzugehen. Durch eine enge Zusammenarbeit mit diesen Ländern könnte man den Menschen konkret helfen und die unerträgliche Lage für viele nachhaltig in den Griff bekommen. Beispielhaft nannte sie die Migrationspartnerschaften mit Niger und Mali. Wichtig sei auch eine politische Lösung für Libyen.



Merkel wirbt für EU-Türkei-Abkommen



Die Kanzlerin hob die Errungenschaften des Abkommens zwischen der EU und der Türkei hervor. Seitdem das Abkommen in Kraft sei, habe die Zahl der Menschen, die in der Ägäis ums Leben kommen, massiv abgenommen. Zudem seien die Lebensbedingungen der in der Türkei lebenden Flüchtlinge und der nach Jordanien und Libanon kommenden Menschen verbessert worden. Noch immer fehle es jedoch an europäischer Solidarität, beispielsweise bei der Verteilung der Flüchtlinge durch freiwillige Kontingente. Umso dringender seien Vereinbarungen mit Transit- und Herkunftsstaaten. Nur mit solchen Vereinbarungen könne man wirksam, also tatsächlich nachhaltig, an den Fluchtursachen vor Ort oder in der Nähe der vor Terror fliehenden Menschen ansetzen. Die Vereinbarungen, wie das Abkommen mit der Türkei, sei im Interesse aller.



"Tiefgreifende Differenzen" mit der Türkei



Das gelte auch für die Türkei. Deutschland und die Türkei hätten zahlreiche gemeinsame Interessen. Das gelte auch angesichts "tiefgreifender Differenzen" zwischen der Europäischen Union und der Türkei, zwischen Deutschland und der Türkei. Als traurig und deprimierend bezeichnete Merkel die Äußerungen, mit denen türkische Regierungsmitglieder und auch der türkische Staatspräsident die Bundesrepublik in die Nähe des Nationalsozialismus gerückt hätten. "Das ist so deplatziert, dass man es eigentlich ernsthaft gar nicht kommentieren kann", stellte Merkel klar. Zu rechtfertigen sei "es schon überhaupt gar nicht", auch nicht mit einem Wahlkampf zur Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei.



"Nazi-Vergleiche müssen aufhören"



"Diese Vergleiche müssen aufhören", forderte die Kanzlerin. Sie seien der engen Verflechtung beider Völker in Politik, Gesellschaft, Wirtschaft und auch als Nato-Partner nicht würdig. Merkel bekräftigte zudem, dass sich die Bundesregierung weiterhin "mit allen in ihrer Macht stehenden Mitteln" für die Freilassung des in der Türkei inhaftierten deutschen Journalisten Deniz Yücel einsetzen werde. Die Kanzlerin wandte sich in ihrer Rede auch an die in Deutschland lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln und betonte: "Sie sind Teil unseres Landes." Als Mitschüler, Arbeitskollegen oder als Sportsfreunde leisteten diese Menschen einen Beitrag zum Wohlstand und zum guten Zusammenleben in Deutschland. "Wir wollen alles tun, damit nicht eventuell Konflikte, die innertürkisch sind, in unser Zusammenleben hineingetragen werden", sagte Merkel.



Verhältnis zur USA von "überragender Bedeutung"



In ihrer Regierungserklärung ging Merkel auch auf die transatlantischen Beziehungen zu den USA ein. Sie zeigte sich davon überzeugt, dass "die transatlantische Partnerschaft auf der Grundlage unserer Werte und Interessen für uns alle, also nicht nur für uns Europäer, von überragender Bedeutung ist." In dem Geist werde sie am 14. März ihre Gespräche mit US-Präsident Trump in Washington führen.



Gerade weil sich der Charakter der Beziehungen verändere, habe sich Europa dazu entschlossen, in der Zukunft mehr Verantwortung als in der Vergangenheit zu übernehmen. In diesem Zusammenhang nannte Merkel die Situation der Westbalkan-Länder; ein weiteres Thema des EU-Rates. Der Rat stehe für die europäische Perspektive dieser Staaten. Man werde die Westbalkan-Länder auf ihrem Weg unterstützen, gleichzeitig aber auch darauf drängen, dass die Reformen umgesetzt werden. Wohlstand, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit als Selbstverständlichkeit auch in diesen Ländern sei im ureigenen Interesse aller europäischer Staaten.



Mehr Verantwortung bei Sicherheit und Verteidigung



Mehr Verantwortung werde Europa auch in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik übernehmen. Auch dies ist ein wichtiges Thema des EU-Rates. "Wir müssen als Europäische Union zu einem eigenen Krisenmanagement in unserer Nachbarschaft in der Lage sein, und zwar nicht in Konkurrenz, sondern ergänzend zur Nato", sagte Merkel. Nötig seien nicht nur finanzielle Verbesserungen, sondern auch eine bessere strukturelle Zusammenarbeit der EU-Mitgliedsländer.



Zum Abschluss ihrer Rede warb dafür, die Erfolgsgeschichte der EU fortzusetzen. Gerade zum 60-jährigen Jubiläum gelte es, sich zu den eigenen Werten und Interessen zu bekennen. Sie schloss mit dem Motto zum 50. Jubiläum der Europäischen Union: "Wir sind zu unserem Glück vereint".



Der Europäische Rat findet Donnerstag und Freitag in Brüssel statt. Inhaltliche Schwerpunkte sind die Lage der europäischen Wirtschaft, die Kooperation der EU mit afrikanischen Ländern zum Thema Migration und die Zusammenarbeit in der EU bei Sicherheit und Verteidigung. Zudem soll die Debatte über die Zukunft der EU fortgesetzt und eine Erklärung zum 60. Jahrestag der Unterzeichnung der Römischen Verträge vorbereitet werden. Geplant ist, diese Erklärung beim Jubiläums-Gipfel am 25. März in Rom zu verabschieden. (09.03.2017/ac/a/m)







