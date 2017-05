Kriminelle Schleuser richten ihr Geschäftsmodell vermehrt auf die Seenotrettung durch die verschiedenen Akteure aus. Viele Menschen werden auf nicht seetaugliche Boote mit völlig unzureichender Ausstattung verbracht. Die Schleuser bringen Menschen so bewusst und mit Kalkül in Lebensgefahr. Kernauftrag der Operation bleibt daher, das Geschäftsmodell der Schleuser auf Hoher See zu bekämpfen.



Zusätzlich unterstützt die EU bereits die libysche Küstenwache, um die Seenotrettung selbstständig im Einklang mit internationalem Recht und internationalen Standards durchzuführen und gleichzeitig möglichst frühzeitig das Geschäftsmodell der Schleuser zu unterbinden.



Darüber hinaus setzt die Operation SOPHIA das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegenüber Libyen auf der Hohen See durch. Dadurch trägt sie auch zur Stabilisierung des Landes bei.



Zusammenarbeit auf allen Ebenen



Besonderes Augenmerk soll zukünftig auf der Verbesserung der Zusammenarbeit und des Informationsaustausches zwischen den EU-Akteuren und den libyschen Behörden liegen, aber auch mit anderen Akteuren, wie zum Beispiel der Nato. Dem Aufbau einer funktionstüchtigen Küstenwache kommt dabei eine wichtige Bedeutung zu.



Mehr als 36.000 Menschen aus Seenot gerettet



Die Operation SOPHIA kommt aber auch weiterhin der rechtlichen und humanitären Verpflichtung zur Seenotrettung nach. Deutschland beteiligt sich bereits seit Beginn von EUNAVFOR MED an der Rettung in Seenot geratener Flüchtlinge und Migranten auf Hoher See.



Bis Mitte Mai 2017 konnten mehr als 36.000 Menschen durch Einheiten der Operation gerettet werden. (24.05.2017/ac/a/m)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutsche Streitkräfte beteiligen sich weiter an der EU-geführten Operation SOPHIA. Das hat das Bundeskabinett beschlossen. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der Bundesregierung:Das Mandat ist befristet bis zum 30. Juni 2018. Der Bundestag muss noch zustimmen.In Libyen herrscht weiterhin eine instabile Sicherheitslage. Zudem fehlt eine staatliche Kontrolle über weite Teile der Küstenbereiche. Damit bleibt es das primäre Transitland von Nordafrika über See nach Europa. Darüber hinaus stellen extremistische Gruppierungen wie der sogenannte "Islamische Staat" terroristische Bedrohungen in der Region dar.Die Europäische Union bleibt weiter durch Diplomatie und konkrete Unterstützung in Libyen und der Region engagiert, um so ein stabiles, funktionsfähiges Staatswesen zu entwickeln. Die EU unterstützt damit die Vereinten Nationen in ihren Bemühungen, auch den strukturellen Ursachen in den Herkunfts- und Transitländern von Flucht- und irregulären Migrationsbewegungen über das Mittelmeer zu begegnen.Bekämpfung von Schleusern bleibt Kernauftrag