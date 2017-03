"Wir Deutschen haben ein Interesse daran, dass Menschen anderswo gut leben können, auch um Fluchtursachen zu bekämpfen", so die Bundeskanzlerin in München. Dazu gehöre auch eine weltweit gute Gesundheitsversorgung.



Deutschland unterstützt Impfstoffentwicklung



Die Bundesregierung stellt dieses Jahr zehn Millionen Euro für die CEPI-Initiative bereit. Insgesamt sind schon mehr als 500 Millionen Euro beisammen.



Das Geld ist nötig, um die Pharmaindustrie dazu zu bringen, Impfstoffe zu entwickeln. Bislang fehlt oft der Anreiz, die hohen Entwicklungskosten zu übernehmen, wenn unklar ist, ob es jemals einen Markt für den Impfstoff geben wird. Die Forschung aber ist aufwendig und teuer. Die Bundesregierung ermutigt deutsche Institutionen und Unternehmen jetzt ausdrücklich, sich an den Ausschreibungen von CEPI zu beteiligen.



CEPI wird sich zunächst auf die Entwicklung von Impfstoffen gegen Erreger konzentrieren, die gefährliche Epidemien auslösen können. Denn Impfungen sind das wirksamste Mittel zur Vorbeugung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten.



Wie aber werden die Impfstoffe ausgewählt, die CEPI entwickeln soll? Grundlage dafür ist eine von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zusammengestellte Liste von Erregern, die wahrscheinlich in Zukunft neu oder wieder auftreten. Das sind derzeit etwa die Atemwegskrankheit Mers, das Lassa- und das Nipah-Fieber.

Impfstoffe schneller entwickeln



"Wir hoffen, die Impfstoffentwicklung zukünftig deutlich beschleunigen zu können" sagt Marylyn Addo. Sie ist Professorin am Deutschen Zentrum für Infektionsforschung in Hamburg. Dort leitet sie eine der Studien zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen Ebola. Es ist einer der Impfstoffe, den die Weltgesundheitsorganisation WHO in groß angelegten Studien auf seine Wirksamkeit hin untersuchen lässt.



"Erstens ist es wichtig, Impfstoff-Plattformen zu entwickeln. Mit einer Impfstoff-Plattform kann man sehr schnell die genetische Sequenz eines neuen Erregers in einen Trägervirus einbauen und so die Impfstoffentwicklung deutlich beschleunigen", erklärt Addo.



Zweitens sei künftig darüber nachzudenken, wie weit man Impfstoffe entwickeln müsse. "Das heißt, dass wir potenzielle Impfstoffe zukünftig schon ein Stück weiterentwickeln sollten", betont Addo. So könne man im Falle des Ausbruchs einer Infektionskrankheit viel schneller handeln.



"Konkret bedeutet das, dass wir für gewisse Erkrankungen - im kleinen Stil - zumindest die Verträglichkeit des Impfstoffes im Menschen schon testen sollten." Danach können die Präparate schneller auf den Markt kommen, Menschenleben retten und Ausbrüche eindämmen.



Marylyn Addo ist Medizinerin und Infektiologin. 15 Jahre lang erforschte sie an der Harvard Medical School im US-amerikanischen Boston unter anderem Aids-Viren und die Reaktionen unseres Immunsystems. Ende 2013 wurde sie als erste Professorin an das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung im Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf berufen. (Pressemitteilung vom 02.03.2017) (03.03.2017/ac/a/m)





