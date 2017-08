Mit der Operation SOPHIA gehen die Deutsche Marine und ihre europäischen Partner seit Juni 2015 vor der Küste Libyens gegen Schleuser und Waffenschmuggler vor. Sie kommen damit ihrer völkerrechtlichen Verpflichtung zur Seenotrettung nach. Zusätzlich unterstützt die EU die libysche Küstenwache. Sie soll in der Lage sein, Menschen aus Seenot zu retten - im Einklang mit internationalem Recht und nach internationalen Standards. Darüber hinaus ist ein Ziel von Operation SOPHIA, das Waffenembargo der Vereinten Nationen gegenüber Libyen auf der Hohen See durchzusetzen. Dadurch trägt sie auch zur Stabilisierung des Landes bei.



Situation in Libyen



Die Situation in Libyen sei anders, da die "Einheitsregierung nicht die Hoheit über das ganze Land hat", so Merkel. Die Bundeskanzlerin hob hervor, dass der politische Prozess zur Schaffung einer wirklichen Einheitsregierung in Libyen von großer Bedeutung sei.



Die Zahl der libyschen Binnenflüchtlinge beläuft sich nach Erhebungen von UNHCR und IOM auf etwa 435.000 Personen. Im Land befinden sich des Weiteren rund 1 bis 1,2 Millionen (Arbeits-)Migranten, überwiegend aus Ägypten sowie Sub-Sahara Afrika.



Libyen ist Haupttransitland auf der zentralen Mittelmeerroute nach Italien. Seit 2014 gelangten mehr als 300.000 Flüchtlinge von Libyen über das Mittelmeer nach Europa.



Das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen (UNHCR) gehört zu Deutschlands wichtigsten Partnern in der humanitären Hilfe. 2016 förderte das Auswärtige Amt humanitäre Hilfsmaßnahmen mit rund 1,3 Milliarden Euro. Davon gingen rund 307 Millionen Euro an das UNHCR.



Die Internationale Organisation für Migration (IOM) führt im Bereich der Migration sowohl auf nationaler und zwischenstaatlicher Ebene operationale Hilfsprogramme für Migranten durch. Deutschland arbeitet mit der Organisation eng zusammen. Über den "Emergency Trust Fund for Africa der EU (EUTF)" etwa beteiligt sich Deutschland für einen Zeitraum von drei Jahren an einem regionalen Migrationsmanagementvorhaben mit der IOM. Weitere Partner sind Italien und die EU-Kommission.



Treffen in Versailles



Für den 28. August hat Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron Kanzlerin Merkel, den italienischen Ministerpräsidenten Gentiloni und Spaniens Ministerpräsidenten Rajoy zu einem Treffen in Versailles eingeladen. Thema wird auch die Migrationspolitik sein.



Die Bekämpfung der Ursachen von Flucht und Migration verlangt, nicht nur die Situation in Libyen politisch zu stabilisieren. Wichtig ist auch, mit den Herkunftsländern der Migranten zu erörtern, wie wirtschaftliche Perspektiven vor Ort verbessert werden können.







