Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Integration hat viele Facetten. Das zeigen die Projekte auf der Landkarte von "Deutschland kann das", so die Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Ein Verein aus dem fränkischen Hofheim ist die tausendste Initiative, die sich dort eingetragen hat.Ob auf dem Dorf oder in der Großstadt, ob mit Sprachunterricht, Hilfe im Alltag oder gemeinsamem Sport - viele Menschen wollen Flüchtlingen Chancen und Perspektiven bieten. Die Bedürfnisse vor Ort und die Fähigkeiten, die die Engagierten einbringen können, führen zu unterschiedlichen Ansätzen. Das wird schnell deutlich, wenn man sich durch die Projekte auf www.deutschland-kann-das.de klickt.Der Freundeskreis Asyl Hofheim ist die tausendste Initiative, die auf der Landkarte von www.deutschland-kann-das.de zu finden ist. Der Verein möchte Kontakte zwischen Alteingesessenen und Neuankömmlingen fördern. Rund 30 Mitglieder kümmern sich aktiv um 80 Flüchtlinge aus Hofheim und Umgebung. Sie unterstützen die Flüchtlinge im Alltag, zum Beispiel bei Behördengängen.