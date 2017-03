Die meisten Anträge für Mediziner und Pflegekräfte



Der Großteil der Anträge bezog sich in den vergangenen Jahren auf die Anerkennung als Ärztin beziehungsweise Arzt oder Gesundheits- und Krankenpflegerin beziehungsweise -pfleger.



Die Länder benennen einige Probleme beim Vollzug des Bundesrechts. Aber auch hier sind Verbesserungen erkennbar. Zum Beispiel indem sie eine Zentrale Gutachtenstelle errichtet oder Absprachen untereinander getroffen haben, um den Vollzug zu vereinheitlichen. Zudem wurden Förderprogramme für Qualifizierungen ausgebaut. Beim Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) läuft ein kontinuierliches Monitoring des Gesetzes.



Im Ergebnis sind aus Sicht der Bundesregierung derzeit keine weiteren gesetzlichen Maßnahmen erforderlich. Eine weitergehende Zusammenarbeit, Bündelung von Kompetenzen und Vereinheitlichung im Gesetzesvollzug durch die Länder ist jedoch anzustreben.



Der Bericht wird nun dem Deutschen Bundestag zugeleitet.



Die Berufszulassungsregelungen betreffen für die Berufe: des Apothekers, Arztes, Psychologischen Psychotherapeuten, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten, des Zahnarztes, der Hebamme, des pharmazeutisch-technischen Assistenten, Ergotherapeuten, Logopäden, Orthoptisten, medizinisch-technischen Laboratoriumsassistenten, medizinisch-technischen Radiologieassistenten, medizinisch-technischen Assistenten für Funktionsdiagnostik, veterinärmedizinisch-technischen Assistenten, Diätassistenten, Masseurs und medizinischen Bademeisters, Physiotherapeuten, Podologen, Gesundheits- und Krankenpflegers sowie Gesundheits- und Kinderkrankenpflegers.



Das Internetportal www.anerkennung-in-deutschland.de informiert über den jeweiligen Beruf. Der "Anerkennungsfinder" führt mit wenigen Klicks zur richtigen Anerkennungsstelle. Das Portal wird bisher in acht Sprachen angeboten. (08.03.2017/ac/a/m)





