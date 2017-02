Der Begriff "Blaues Band" ist angelehnt an das "Grüne Band", den nationalen Biotop-Verbund von Naturflächen im ehemaligen deutsch-deutschen Grenzstreifen.



Wertvolle Impulse für Regionen



Mit dem Bundesprogramm "Blaues Band Deutschland" werden Flusslandschaften wieder als Ganzes betrachtet und nicht in Gewässerlauf, Ufer und Aue unterteilt. Die Bundesregierung wird gemeinsam mit den Ländern und den Akteuren vor Ort Räume für eine ökologische Entwicklung der Gewässer und mehr Naturerleben schaffen und damit wertvolle Impulse für die Entwicklung der Regionen geben.



Das Programm beruht auf einer umfassenden wissenschaftlichen Studie. Diese zeigt insbesondere den Handlungsbedarf und die künftigen Renaturierungsmöglichkeiten an den Bundeswasserstraßen und in den Auen auf. Die Studie wurde gemeinsam erarbeitet von der Bundesanstalt für Gewässerkunde, der Bundesanstalt für Wasserbau, der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung und dem Bundesamt für Naturschutz und dem Umweltbundesamt.



Entwicklungskonzept für Nebenwasserstraße Lahn



Mit dem Projekt "Lebendige Lahn" soll der Fluss ökologisch aufgewertet und gleichzeitig das Leben an der Lahn lebenswerter gemacht werden. Für die Nebenwasserstraße Lahn wird dazu ein Entwicklungskonzept erarbeitet. Darin sollen Renaturierungsmöglichkeiten und Nutzungsinteressen unter Beteiligung aller Betroffenen zusammengeführt werden. Mit diesem Ansatz hat die "Lebendige Lahn" eine Pilotfunktion für Entwicklungskonzepte an anderen Nebenwasserstraßen.



Die Europäische Union fördert das Projekt "Lebendige Lahn", bei dem die Länder Hessen und Rheinland-Pfalz, sowie die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes und die Bundesanstalt für Gewässerkunde zusammenarbeiten.



Ufer-Renaturierung an Wasserstraße Rhein



Das Gebiet für das Modellprojekt "Kühkopf-Knoblochsaue" erstreckt sich auf etwa 2,5 km Länge am linken, hessischen Rheinufer. Ziel der geplanten Maßnahme ist es, angrenzend an ein bereits auf 600 m Länge hergestelltes Naturufer, die bestehenden Uferstrukturen umzubauen und naturnah zu entwickeln.



Am Rheinufer sollen auen-ähnliche Strukturen und neue Lebensräume für Flora und Fauna entstehen. Innerhalb Hessens größtem Naturschutzgebiet, dem "Europareservat Kühkopf-Knoblochsaue", kann so ein natürlicher Übergang zur Wasserstraße Rhein geschaffen werden. (01.02.2017/ac/a/m)







