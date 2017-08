Mit seinem Angebot wendet sich das BSI an Nutzer und Hersteller von Informationstechnik. Das sind neben den öffentlichen Verwaltungen in Bund, Ländern und Kommunen vor allem Unternehmen in jeder Größe und Branche sowie private Nutzerinnen und Nutzer.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Informationstechnik entwickelt sich rasant. In fast allen Bereichen des Alltags entstehen neue IT-Anwendungen - und damit neue Sicherheitslücken, so das Presse- und Informationsamt der Bundesregierung in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik ist die erste Anlaufstelle bei allen Fragen und Problemen zum Thema IT-Sicherheit.IT-Sicherheit ist mittlerweile für alle Unternehmen zu einem wirtschaftlich relevanten Thema geworden. Viele Firmen waren schon einmal Opfer von Cyber-Angriffen und haben dadurch einen finanziellen Schaden erlitten. Der Staat steht in der Verantwortung, Gefahren und Kriminalität im Internet wirksam abzuwehren.Um dieser Verantwortung für die öffentliche IT-Sicherheit weiter gerecht zu werden, stärkt die Bundesregierung mit der "Digitalen Agenda" vor allem auch das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik (BSI) - personell und technisch. Denn das BSI ist der zentrale Ansprechpartner in allen IT-Sicherheitsfragen.Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) wurde am 1. Januar 1991 gegründet. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Das BSI ist eine unabhängige und neutrale Stelle für Fragen zur IT-Sicherheit in der Informationsgesellschaft. Als Behörde ist das BSI im Vergleich zu sonstigen europäischen Einrichtungen einzigartig. Derzeit sind dort mehr als 700 Informatiker, Physiker, Mathematiker und andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Seinen Hauptsitz hat das BSI in Bonn.Der Leitsatz des Bundesamtes lautet: Das BSI als die nationale Cyber-Sicherheitsbehörde gestaltet Informationssicherheit in der Digitalisierung durch Prävention, Detektion und Reaktion für Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Da die Probleme in der Informationstechnik sehr vielschichtig sind, ist auch das Aufgabenspektrum des BSI sehr komplex. Geregelt ist der Aufgabenbereich des Bundesamtes im "Gesetz zur Stärkung der Sicherheit in der Informationstechnik des Bundes". Danach nimmt das BSI im Wesentlichen folgende Aufgaben wahr:- Schutz der IT-Systeme des Bundes: Erkennung und Abwehr von Angriffen auf die Regierungsnetze,- Prüfung, Zertifizierung und Zulassung von IT-Produkten und Dienstleistungen,- Warnung vor Schadprogrammen oder Sicherheitslücken in IT-Produkten und Dienstleistungen,- IT-Sicherheitsberatung für die öffentliche Verwaltung,- Erarbeitung von Handlungsempfehlungen zur IT- und Internet-Sicherheit,- Information und Sensibilisierung der Bürger für das Thema IT- und Internet-Sicherheit sowie- Entwicklung einheitlicher und verbindlicher IT-Sicherheitsstandards.