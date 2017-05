Durch das internationale und deutsche Engagement haben sich die Fähigkeiten der libanesischen Marine bereits verbessert. Es fehlen aber weiterhin ausreichend einsatzbereite Einheiten, um dauerhaft die libanesischen Hoheitsrechte auf See durchsetzen zu können.



Derzeit sind mehr als 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 39 Nationen an UNIFIL beteiligt. Davon sind etwa 1.000 Soldatinnen und Soldaten im Flottenverband eingesetzt - in der "Maritime Task Force".



Beziehungen zwischen Israel und Libanon



Die Sicherheitslage des Libanon ist unverändert instabil. Auseinandersetzungen an der Grenze mit Israel stellen eine Gefahr für die Stabilität des Landes dar. Dazu kommen der Konflikt im Nachbarland Syrien sowie die zunehmende Bedrohung durch den internationalen Terrorismus.



Die Mission UNIIFIL leistet einen wichtigen Beitrag zur Stabilisierung der schwierigen Beziehungen zwischen Israel und Libanon: durch ihre Präsenz, ihre Unterstützung der libanesischen Streitkräfte sowie als bisher einzige Plattform für direkte Gespräche.



Die bis auf weiteres unerlässliche Pufferfunktion und Vermittlerrolle von UNIFIL wird von allen Seiten anerkannt. Damit dient die Mission auch der Stabilisierung in der gesamten Region.



Hohe Flüchtlingszahlen belasten



Im Rahmen des vernetzten Ansatzes wird die Bundesregierung die Beteiligung an UNIFIL auch weiterhin in ein umfassendes Engagement für den Libanon und die Region einbetten. Es umfasst außen- und entwicklungspolitische Stabilisierungsmaßnahmen.



Da der Libanon zahlreichen syrischen Flüchtlingen Schutz bietet, steht das Land vor enormen Herausforderungen. Aktuell sind etwa 1,1 Millionen syrische Flüchtlinge beim Hohen Flüchtlingskommissar der UN registriert. Dazu kommen 42.000 palästinensische Flüchtlinge, die aus Syrien in den Libanon geflohen sind.



Im vergangenen Jahr hat Deutschland den Libanon als zweigrößter Geber bei der Bewältigung der syrischen Flüchtlingskrise maßgeblich unterstützt. Es stellte dem Land Hilfen in Höhe von 386 Millionen Euro zur Verfügung.



Bundespolizei berät Sicherheitsbehörden



Experten der Bundespolizei und des Zolls sind seit September 2006 im Land. Sie beraten die zuständigen libanesischen Behörden in Fragen der Grenzsicherheit. Das geschieht am Flughafen Beirut, an den Seehäfen und der Nordgrenze zu Syrien. Derzeit hat die Bundespolizei einen Polizeiberater an die deutsche Botschaft in Beirut entsandt. (24.05.2017/ac/a/m)







