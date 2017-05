Bereits im vergangenen Jahr hatte es Probleme bei der Durchführung dieser Besuche gegeben. Daher bezeichnete auch der Sprecher des Auswärtigen Amtes, Martin Schäfer, die Absage des für Mitte Mai geplanten Besuches als inakzeptabel. Schon bei den damaligen Diskussionen um das Besuchsrecht der Abgeordneten hatte die Bundesregierung alternative Standorte für eine mögliche Verlegung des deutschen Kontingentes geprüft.



Mögliche Alternativstandorte gäbe es nach Auskunft des Sprechers des Verteidigungsministeriums, Jens Flosdorff, in Jordanien, in Kuwait oder auch auf Zypern. Die Verlegung wäre aufgrund des technischen Aufwandes aber "eher eine Frage von Monaten, nicht von wenigen Wochen", so Flosdorff.



Schon Mitte 2016 hatte die türkische Regierung einer Delegation des Deutschen Bundestages die Möglichkeit verweigert, die auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik stationierten deutschen Bundeswehrsoldaten zu besuchen. Das Verbot konnte erst im Herbst des Jahres rückgängig gemacht werden.

Gemeinsam gegen den IS



Vom Stützpunkt Incirlik fliegen deutsche Flugzeuge innerhalb der Anti-IS-Koalition Einsätze über dem Hoheitsgebiet von Syrien und dem Irak. Frankreich hatte nach den Anschlägen in Paris im November 2015 um Unterstützung im Kampf gegen den "IS" gebeten. Deutschland unterstützt die internationale Allianz durch Tornado-Aufklärungsflugzeuge und Tankflugzeuge für die Luft-Luft-Betankung von Kampfflugzeugen.



Der Deutsche Bundestag hatte am 4. Dezember 2015 den Einsatz bewaffneter Streitkräfte zur Verhütung und Unterbindung terroristischer Handlungen durch die Terrororganisation "IS" beschlossen. (15.05.2017/ac/a/m)







