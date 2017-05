Im Nahen Osten stehen Syrien und der Irak im Mittelpunkt des deutschen Engagements. Deutschland unterstützt Syrien und seine Nachbarländer auch in diesem Jahr mit insgesamt 1,3 Milliarden Euro und bleibt damit größter Geber in der Region.



Im Irak sollen Flüchtlinge zurückkehren können. Die Bundesregierung hilft dem Land unter anderem bei der Wiederherstellung der Wasser- und Stromversorgung. Außerdem unterstützt die Bundesregierung die Verhandlungen zu einem "Global Compact on Refugees".



Nachhaltige Entwicklungspolitik



Um die strukturellen Ursachen von Flucht und irregulärer Migration zu vermindern, weitet die Bundesregierung ihre politische Unterstützung in Afrika aus und fördert Investitionen in nachhaltige Entwicklung vor Ort. Dafür wird die Bundesregierung in diesem Jahr voraussichtlich 3,5 Milliarden Euro ausgeben.



Durch Bildung für Kinder, die Ausbildung für Jugendliche sowie die Beschäftigung für Erwachsene will Deutschland vor allem in den Ländern des Nahen Ostens Zukunftsperspektiven schaffen.



Die Bundesregierung hat auch Mittel zur Verfügung gestellt, um klimabedingter Flucht und Migration vorzubeugen. Besonders gefährdete Gruppen sollen eine Basisversorgung erhalten und die Ernährungssituation vor Ort soll verbessert werden.



Über Transformationspartnerschaften mit Ländern Nordafrikas und des Nahen Ostens und eine Sonderinitiative für diese Region unterstützt die Bundesregierung den Aufbau von Staatlichkeit und hilft den betroffenen Ländern dabei, kommunale Strukturen zu stärken.



Internationales Engagement



Die Maßnahmen der Bundesregierung zur Minderung von Fluchtursachen sind eng mit dem globalen Afrika-Engagement auf europäischer und internationaler Ebene verbunden.



Im Rahmen internationaler Gremien wie der G20-Präsidentschaft, des G7-Prozesses und der Vereinten Nationen wird sich Deutschland weiterhin dafür einsetzen, dass die globale Verantwortung in der Flüchtlings- und Migrationspolitik international aufgeteilt wird. Außerdem wird die Bundesregierung für einen wirksamen Schutz der Flüchtlinge eintreten und für eine bessere Kooperation der Herkunfts-, Transit und Aufnahmestaaten werben. (17.05.2017/ac/a/m)







