Beschäftigungszuwachs gab es in allen Bundesländern, erneut am stärksten in Berlin (+4,4 Prozent). In nahezu allen Branchen waren Einstellungen zu verzeichnen. Mit 99.000 zusätzlichen Einstellungen gab es im Dezember 2016 die meisten im Bereich Pflege und Soziales (+4,6 Prozent).



Auch bei qualifizierten Unternehmensdienstleistern (+85.000 oder +3,8 Prozent) und im Handel (+79.000 oder +1,8 Prozent) gab es mehr Beschäftigte. Allein im Bereich der Finanz- und Versicherungsdienstleistung ging die Zahl der Beschäftigten um 10.000 (-1,0 Prozent) zurück.



Besetzung freier Stellen braucht alle Potenziale



"Die Arbeitskräftenachfrage ist unvermindert hoch", so Nahles. Im Februar waren 675.000 Arbeitsstellen bei der BA gemeldet, 61.000 mehr als vor einem Jahr. Die durchschnittliche Dauer bis zur Besetzung einer Stelle hat sich im Vorjahresvergleich um 9 auf 95 Tage erhöht.



"Jetzt gilt es, alle Potenziale am Arbeitsmarkt gründlich zu erschließen, damit sich die Wirtschaft weiterhin so positiv entwickeln kann", zieht Nahles Bilanz. Angesichts der fortschreitenden Digitalisierung werde das Thema Weiterbildung immer entscheidender.



Migration wird zunehmend sichtbar



Im Vorjahresvergleich ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von Menschen aus den aktuellen Zuwanderungsländern - dazu gehören die ost- und südeuropäischen Staaten sowie die nichteuropäischen Asylherkunftsländer - um 249.000 oder 14 Prozent gestiegen.



Gleichzeitig ist die Arbeitslosigkeit von Menschen aus den wichtigsten nichteuropäischen Asylherkunftsländern im Februar im Vorjahresvergleich um 78.000 oder 71 Prozent nach oben gegangen. Zu diesen Ländern zählen Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien. (Pressemitteilung vom 01.03.2017) (02.03.2017/ac/a/m)







