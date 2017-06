Großbritannien sei ein Freund und Partner, versicherte die Kanzlerin in ihrer Rede. Das Land trete zwar aus der Union aus, bleibe aber ein Teil Europas. In diesem Geist sollen nun auch die Verhandlungen geführt werden. "Der Austritt hat aber einen Preis", machte Merkel deutlich. Es könne nicht sein, dass sich das Land zu bestimmten Grundfreiheiten nicht mehr bekenne.



-Präsidentschaft



Merkel erinnerte an die schwere Krise der Finanzmärkte 2007 als Geburtsstunde der Gruppe der 20. "Wenn Deutschland in diesem Jahr die Präsidentschaft inne hat, ist die Regulierung der Finanzmärkte nach wie vor ein Thema", so die Bundeskanzlerin.



"Wir haben inzwischen im Euroraum erhebliche Fortschritte bei der Verbesserung der "Wetterfestigkeit" gemacht." Es gebe eine einheitliche Bankenaufsicht und einen einheitlichen Abwicklungsmechanismus, so Merkel. "Es gibt harmonisierte Regeln zur Sanierung und Abwicklung von Instituten und wir haben mehr Transparenz geschaffen."



Bekenntnis zu "Drei-Säulen-Modell"



Die Kanzlerin schloss mit einem klaren Bekenntnis zum "Drei-Säulen-Modell" aus Privatbanken, Sparkassen und Genossenschaftsbanken. "Ich glaube, es hat dazu beigetragen, dass wir recht gut durch die Finanzkrise gekommen sind."



Die Bankwirtschaftliche Tagung ist die zentrale jährliche Veranstaltung des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken. In diesem Jahr fand sie zum 73. Mal statt. In Deutschland zählen die Genossenschaftsbanken 18 Millionen Mitglieder. (Pressemitteilung vom 31.05.2017) (01.06.2017/ac/a/m)





