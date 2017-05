Währungsunion weiterhin verwundbar



Der Bundesbankpräsident ging in seiner Rede auch auf die Architektur der Währungsunion und aktuelle Reformvorschläge ein. Er warnte davor, dass die im Zuge des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) eingeführte Gemeinschaftshaftung den Verschuldungsanreiz der Euro-Länder noch verstärke. "Wenn also die nationale Ebene handelt, aber die europäische haftet, findet die Währungsunion dauerhaft keinen Halt. Sondern sie kommt potenziell ins Rutschen, weil politische Entscheidungsträger auf die Absicherung durch die europäische Ebene vertrauen", mahnte Weidmann.



Eine Vertiefung könne die Währungsunion nur dann stabiler machen, wenn jede Ebene selbst für die Verpflichtungen einstehe, die sie eingehe, sagte Weidmann. Er wiederholte in diesem Zusammenhang einen Vorschlag der Bundesbank, der vorsieht, dass alle Anleihen eines Staates, der Hilfen des ESM-Programms beantragt, automatisch um drei Jahre verlängert werden. Damit werden laut Weidmann die Anreize für private Gläubiger gewahrt, sorgsam Kredite zu vergeben. Daneben werde auch der Finanzierungsbedarf des Rettungsschirms deutlich verringert und damit seine Spannweite vergrößert.



Europäische Kapitalmarktunion



Auch ein gemeinsames Budget kann laut Weidmann die Gefahr eines Auseinanderdriftens der Währungsunion reduzieren. Es könne helfen, Schocks teilweise aufzufangen und so die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Ländern stärker zu synchronisieren. "Aber die Wirkung ist nicht so groß, wie es sich manche vielleicht erhoffen", warnte er und verwies dabei auf das Beispiel USA. Wirkungsvoller seien integrierte Kapitalmärkte, bei denen die Anteilseigner eines Unternehmens sich auf verschiedene Staaten verteilten. Die Bundesbank unterstütze deshalb die Bemühungen der Kommission zur Gründung einer Europäischen Kapitalmarktunion. "Die Chance, den Euroraum auf diese Weise robuster zu machen, sollte also nicht ungenutzt bleiben", sagte Weidmann.



Zweiter Empfang in der Hauptstadt



Weidmann sprach auf dem Hauptstadtempfang der Bundesbank. Die Veranstaltung hat zum Ziel, den Austausch über Notenbankthemen in der Hauptstadt weiter zu verstärken und bietet Interessierten aus dem politischen Berlin die Gelegenheit, sich miteinander zu vernetzen. Unter dem rund 200 Gästen waren sowohl Mitglieder des Finanz- und Haushaltsausschusses des Bundestags sowie Vertreterinnen und Vertreter verschiedener Ministerien, der Wissenschaft und von Verbänden. (Pressemitteilung vom 30.05.2017) (31.05.2017/ac/a/m)





