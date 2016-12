Wien (www.aktiencheck.de) - Der Börsenaltmeister Warren Buffet hat es wieder einmal allen gezeigt. Das "Orakel von Omaha" ist nun 74,2 Milliarden US-Dollar schwer und damit unter den Superreichen dieses Planeten Nummer zwei der Welt hinter Microsoft-Gründer Bill Gates, so die Experten von "FONDS professionell".



Zu verdanken habe Buffett das der exzellenten Performance seiner Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway, die jene des marktbreiten US-Börsenindex S&P 500, der seit Jahresbeginn um elf Prozent zugelegt habe, erneut übertroffen habe. Der simultane Kursanstieg der Berkshire Hathaway-Papiere um ein Fünftel bekomme nicht nur Buffetts Anlegern bestens, er habe auch dem Starinvestor selbst einen Vermögenszugewinn von satten 12,3 Milliarden US-Dollar (Stand 23.12.) verschafft. Bill Gates habe sich dank einer starken Microsoft-Aktienperformance "nur" über etwas weniger als zehn Milliarden US-Dollar freuen können.



Während Warren Buffett Hillary Clinton im Präsidentschaftswahlkampf unterstützt habe, sei sein Portfolio im Wesentlichen so ausgerichtet gewesen, dass es von Donald Trumps Wahlsieg stark proftiert habe. Denn 7,8 Milliarden habe er allein gewonnen, nachdem die Präsidentschaftswahl geschlagen gewesen sei. Hier habe sich sein starkes Engagement in der Old Economy und der Infrastruktur-Branche bezahlt gemacht. Alleine in den beiden Tagen nach der Wahl habe Buffett 3,6 Milliarden US-Dollar durch den sechsprozentigen Anstieg seiner Aktie hinzugewonnen. Wie es scheine, habe der alte Herr wieder einmal alles richtig gemacht. (News vom 28.12.2016) (29.12.2016/ac/a/m)





