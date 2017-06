Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

222,00 Euro +6,20% (02.06.2017, 14:19)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 248,00 +5,72% (02.06.2017, 14:25, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(02.06.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Ross Seymore von der Deutschen Bank:Aktienanalyst Ross Seymore von der Deutschen Bank empfiehlt laut einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zum Kauf.Broadcom Ltd. habe erneut starke Quartalszahlen ausgewiesen, was auch auf die Guidance zutreffe. Das Management habe nochmals betont im Hinblick auf M&A-Aktivitäten Disziplin wahren und steigende Kapitalrückflüsse ins Auge fassen zu wollen.Analyst Ross Seymore ist der Ansicht, dass Broadcom eine einzigartige Kombination aus unternehmensspezifischem Wachstum, steigenden Margen und zunehmenden Kapitalerträgen repräsentiere.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten der Deutschen Bank am Votum "buy" fest und erhöhen das Kursziel von 255,00 auuf 275,00 USD.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:218,30 Euro +2,25% (02.06.2017, 13:52)