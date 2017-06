Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

221,53 Euro +5,98% (02.06.2017, 15:27)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 245,14 +4,50% (02.06.2017, 15:44)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(02.06.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Atlanta (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst William Stein von SunTrust Robinson Humphrey:Aktienanalyst William Stein vom Investmenthaus SunTrust Robinson Humphrey bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Broadcom Ltd. habe sowohl mit den Quartalszahlen als auch dem Ausblick die Erwartungen übertroffen. Der Free Cash flow des Unternehmens sollte - sobald die Zeit reif dafür sei - eine weitere große Übernahme ermöglichen, so die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey.Analyst William Stein setzt das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 252,00 auf 274,00 USD herauf. Investoren würden die Gewinnkraft des Unternehmens immer noch unterschätzen.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von SunTrust Robinson Humphrey den Titel unverändert mit "buy" ein.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:221,00 Euro +3,51% (02.06.2017, 14:37)