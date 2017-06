Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

216,65 Euro +1,62% (01.06.2017, 13:37)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 239,48 +0,00% (01.06.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(01.06.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Rick Schafer von Oppenheimer:Aktienanalyst Rick Schafer vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer sind der Aufassung, dass Broadcom Ltd. mit den Zahlen des zweiten Quartals im Vergleich zu den Markterwartungen noch Spielraum nach oben habe.Das Apple-bezogene Geschäft dürfte wie üblich saisonal bedingte Schwächen zeigen. Nichtsdestotrotz sollte sich Broadcom als außergewöhnlicher Profiteur der iPhone 8-Markteinführung erweisen, da in der neuen Gerätegeneration deutlich mehr Bauteile von Broadcom verbaut seien.Langfristig orientierte Anleger sollten auf dem aktuellen Kursniveau bei der Broadcom-Aktie zugreifen, so der Ratschlag von Analyst Rick Schafer.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:214,26 Euro +1,81% (01.06.2017, 11:19)