Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

220,25 Euro +5,14% (02.06.2017, 15:32)



Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

223,07 Euro +6,72% (02.06.2017, 17:04)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 251,26 +7,11% (02.06.2017, 17:25)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(02.06.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Rick Schafer von Oppenheimer:Aktienanalyst Rick Schafer vom Investmenthaus Oppenheimer rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die von Broadcom Ltd. im abgelaufenen Quartal erzielten Umsätze und Gewinne seien höher ausgefallen als vom Markt im Durchschnitt angenommen. Auch der Ausblick habe die Konsensprognosen locker übertroffen.Dank eine Zunahme von Bauteilen die beim iPhone von Apple verbaut worden sei mit einer starken Steigerung der Wireless-Erlöse zu rechnen.Eine Übernahme des Speichergeschäfts von Toshiba halten die Analysten von Oppenheimer für unwahrscheinlich. Investoren könnten darauf mit Erleichterung reagieren.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Oppenheimer den Titel unverändert mit "outperform" ein und setzen das Kursziel von 240,00 auf 275,00 USD herauf.Börsenplätze Broadcom-Aktie: