Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

214,99 Euro -0,75% (30.05.2017, 14:51)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 240,26 -0,39% (30.05.2017, 15:53)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(30.05.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Hans Mosesmann von Rosenblatt Securities:Aktienanalyst Hans Mosesmann vom Investmenthaus Rosenblatt Securities empfiehlt laut einer Aktienanalyse die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) weiterhin zum Kauf.Broadcom Ltd. dürfte mit den Quartalszahlen leicht besser abschneiden als es die Konsensprognosen unterstellen würden. Auch der Ausblick dürfte stark ausfallen.Gewinne alleine dürften in den kommenden Monaten nicht für eine Outperformance notwendig sein, da hochqualitative Übernahmeziele seltener zu finden seien.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse halten die Analysten von Rosenblatt Securities am Votum "buy" sowie am Kursziel von 260,00 USD fest.Stuttgart-Aktienkurs Broadcom-Aktie:214,29 Euro -0,37% (30.05.2017, 15:34)