Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

212,93 Euro +1,11% (18.08.2017, 14:26)



Nasdaq-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

USD 247,50 +0,22% (18.08.2017, 14:40, vorbörslich)



ISIN Broadcom-Aktie:

SG9999014823



WKN Broadcom-Aktie:

A2ADV9



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Deutschland:

BRX



Ticker Symbol Broadcom-Aktie Nasdaq:

AVGO



Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

(18.08.2017/ac/a/n)

Sydney (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse des Analysten Srini Pajjuri von Macquarie Research:Aktienanalyst Srini Pajjuri vom Investmenthaus Macquarie Research rechnet bei den Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) laut einer Aktienanalyse weiterhin mit einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Im Rahmen einer Branchenstudie bezeichnen die Analysten von Macquarie Research die Quartalszahlen von Cisco Systems Inc. als ziemlich unspektakulär. Im Hinblick auf die Schätzungen für Halbleiter-Zulieferer bestehe kein Anpassungsbedarf.Das Cisco Systems-Geschäft trage rund 5 bis 10% zum Umsatz von Broadcom Ltd. bei, vor allem durch den Bereich Data Center Switching. Die Aussichten seien gut, so der Analyst Srini Pajjuri.In ihrer Broadcom-Aktienanalyse stufen die Analysten von Macquarie Research den Titel unverändert mit "outperform" ein.Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:212,73 Euro -2,03% (18.08.2017, 14:03)