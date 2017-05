Tradegate-Aktienkurs Broadcom-Aktie:

Kurzprofil Broadcom Ltd.:



Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO) ist ein US-amerikanischer Produzent von Halbleitern für die kabelgebundene sowie kabellose Kommunikation.

New York (www.aktiencheck.de) - Broadcom-Aktienanalyse von Analyst Vijay Rakesh von Mizuho Securities USA:Aktienanalyst Vijay Rakesh vom Investmenthaus Mizuho Securities USA bestätigt im Rahmen einer Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktien von Broadcom Ltd. (ISIN: SG9999014823, WKN: A2ADV9, Ticker-Symbol: BRX, Nasdaq-Symbol: AVGO).Bei der Vorstellung der Quartalszahlen von Broadcom Ltd. könnte die Guidance für das Juli-Quartal das tatsächliche Highlight repräsentieren. Die iPhone 8-Vorproduktion und der stärkere S8-Hochlauf würden den Ausblick des Unternehmens stützen.Kommentare vom Hauptkunden Cisco Systems hinsichtlich des Data Center-Segments würden Stabilität implizieren.Analyst Vijay Rakesh setzt das Kursziel für die Broadcom-Aktie von 250,00 auf 265,00 USD herauf.Börsenplätze Broadcom-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Broadcom-Aktie:214,56 Euro +0,75% (29.05.2017, 14:08)