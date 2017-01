London-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:

Kurzprofil British American Tobacco plc:



British American Tobacco (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker-Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF) ist einer der international größten Hersteller von Tabakprodukten. Die Unternehmensgruppe bietet mehr als 200 Zigarettenmarken an, unter anderem: Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall, Gauloises Blondes sowie HB. Darüber hinaus werden auch Zigarren, Pfeifentabak, Feinschnitttabak zum Selberdrehen der Zigaretten wie auch Snus hergestellt. British American Tobacco wurde 1902 gegründet und produziert in 44 Fabriken in 39 Ländern weltweit. Der Hauptsitz ist in London, UK. (18.01.2017/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - British American Tobacco-Aktienanalyse von Aktienanalyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Tabak-Konzerns British American Tobacco plc (BAT) (ISIN: GB0002875804, WKN: 916018, Ticker- Symbol: BMT, London: BATS, Nasdaq OTC-Symbol: BTAFF).BAT habe sich mit Reynolds American ("Reynolds"; aktueller BAT-Anteil: 42,2%) über eine Komplettübernahme geeinigt. Der Konzern biete nun 29,44 (zuvor: 24,13) USD in bar und 0,5260 (zuvor: 0,5502) eigene Aktien je Reynolds-Aktie (entspreche 59,64 (zuvor: 56,50) USD je Reynolds-Aktie; Kaufpreis von 24,4 Mrd. USD für restlichen 57,8%igen Anteil in bar). Die Transaktion bewerte Reynolds mit einem EV/EBITDA (letzte zwölf Monate zum 30.09.2016) von 16,9 (Median vergleichbarer Transaktionen: 13,5). Damit sei der Kaufpreis nach Meinung des Analysten als hoch anzusehen. Strategisch erachte Lusebrink die Übernahme jedoch als sinnvoll.Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die British American Tobacco-Aktie. Das Kursziel werde bei 50 GBP belassen. (Analyse vom 18.01.2017)Xetra-Aktienkurs British American Tobacco-Aktie:53,95 EUR +1,79% (18.01.2017, 11:39)