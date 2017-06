Erstens die politischen Ziele der Konservativen: Der jüngste Meinungswechsel bei der Finanzierung der Altenpflege habe den Slogan von der "starken und stabilen Regierung" Page zufolge ad absurdum geführt. Folgerichtig habe er den Vorsprung der Tories in den Meinungsumfragen beträchtlich schrumpfen lassen.



Zweitens die überraschende Stabilität von Labour: Zwar sei das Labour-Wahlprogramm als "so weit links waren wir seit den 1970er Jahren nicht mehr" bezeichnet worden, doch habe das der Partei offenbar nicht geschadet: Sie habe seit der Veröffentlichung in den Umfragen weiter aufgeholt.



Drittens die EU-freundlichen Liberaldemokraten: Die liberaldemokratische Partei habe sich zuletzt von ihrem Tief des Jahres 2015 erholen können. "Sie könnte EU-freundliche Mitte-Links-Wähler und damit zusätzliche Sitze gewinnen", erläutere Page.



Trotz dieser Unwägbarkeiten schätze der Ökonom allerdings die Wahrscheinlichkeit dafür, dass die Konservativen ihre Mehrheit auf mindestens 40 Sitze ausbauen würden, auf 70 Prozent. Dieses Basisszenario wäre Page zufolge günstig für britische Staatsanleihen. "In unserem Hauptszenario gehen wir von mehr politischer Flexibilität und Willen aus, das Haushaltsdefizit nachhaltig anzugehen", erkläre Page. "Renditen und Spreads dürften dadurch niedrig bleiben, trotz des Risikos einiger überraschender Entwicklungen."



Zugleich sinke auch das Risiko eines chaotischen Brexits. "Der geringere Einfluss der Brexit-Hardliner in der neuen Regierung und der größere zeitliche Abstand zwischen Brexit und den nächsten Wahlen machen eine Übergangsvereinbarung wahrscheinlicher", so Page weiter. "Das rechtfertigt auch einen Teil der jüngsten Pfundstärke." Dennoch halte der Ökonom den Höhenflug der Währung seit der Bekanntgabe der vorgezogenen Neuwahlen insgesamt für übertrieben: "Zwar halten wir einen chaotischen Brexit jetzt für unwahrscheinlicher, doch besteht das Risiko nach wie vor. Des Weiteren rechnen wir mit schwierigen Verhandlungen und erwarten daher für die kommenden Monate ein schwächeres Britisches Pfund. Dazu dürfte auch die wirtschaftliche Entwicklung beitragen." (02.06.2017/ac/a/m)







Köln (www.aktiencheck.de) - Die Ankündigung vorgezogener Neuwahlen in Großbritannien durch die konservative Premierministerin Theresa May war überraschend - in Bezug auf das Wahlergebnis erwartet David Page, Ökonom bei AXA Investment Managers, dagegen keine großen Überraschungen.Dennoch könnte es nach der Wahl am 8. Juni zu Bewegung an den Finanzmärkten kommen. Im Blickpunkt stünden dabei insbesondere das Britische Pfund und Staatsanleihen aus Großbritannien."Die regierenden Konservativen dürften ihre Mehrheit deutlich ausbauen", kommentiere Page. "Eine starke Marktreaktion ist aber unwahrscheinlich. Wir rechnen mit einer erneuten Pfundschwäche in den folgenden Monaten, da wir die derzeitigen Brexit-Erwartungen für zu optimistisch halten. Britische Staatsanleihen dürften von einer größeren Mehrheit der Konservativen profitieren." Dennoch könne es innenpolitisch durchaus zu Überraschungen kommen. Page habe vor allem drei Risiken für sein Basisszenario eines deutlichen Wahlsieges der Konservativen identifiziert: