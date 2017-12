Linz (www.aktiencheck.de) - Der Euro musste im gestrigen Handelsverlauf gegenüber dem Britischen Pfund Federn lassen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Zuvor seien Spekulationen über eine Einigung in den Verhandlungen der Brexit-Rahmenbedingungen laut geworden. Als bekannt geworden sei, dass zwar weitere Fortschritte, jedoch kein Durchbruch in den Verhandlungen zwischen May und Juncker hätten erzielt werden können, habe sich der Euro wieder etwas stärker gezeigt.



Als strittige Verhandlungspunkte seien insbesondere die Grenzfrage zwischen Irland und Nordirland, EU-Bürgerrechte, als auch die Ausgleichszahlung der Briten an die EU zu nennen. Ein erneutes Unterschreiten der 200-Tagelinie bei EUR/GBP 0,8799 würde Unterstützungen um 0,8720 bis 0,8750 in den Fokus rücken. Unter diesem massiven Unterstützungsbereich könnte sich das technische Bild für den Euro massiv eintrüben - Verluste bis 0,8530 wären denkbar. Nach oben blickend, finde man bei 0,8900 die nächste größere Hürde. (05.12.2017/ac/a/m)





