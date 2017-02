NYSE-Aktienkurs Twitter-Aktie:

Twitter Inc. Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR) ist Betreiber des weltweit führende Kurznachrichtendienstes Twitter.com.



Twitter.com (Englisch: Gezwitscher) ist eine digitale Echtzeit-Anwendung für Microblogger. Twitter.com wird von Privatpersonen, Organisationen, Unternehmen und Medien zur Kommunikation mit Freunden, Kunden oder Interessenten genutzt. Ende 2011 wurde Twitter bereits von über 100 Mio. Nutzern genutzt.



Gründer von Twitter.com ist der US-Amerikaner Jack Dorsey. Twitter Inc. wurde im Jahr 2006 gegründet.

New York (www.aktiencheck.de) - Twitter-Aktienanalyse von Analyst Mark May von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Mark May von der Citigroup nunmehr einen Verkauf der Aktien des Kurznachrichtendienstes Twitter Inc. (ISIN: US90184L1026, WKN: A1W6XZ, Ticker-Symbol: TWR, NYSE-Symbol: TWTR).Die Analysten der Citigroup haben bereits mit enttäuschenden Quartalszahlen gerechnet. Der Bericht sei dann aber noch schlimmer als befürchtet ausgefallen. Das Management von Twitter Inc. habe den Konkurrenzdruck für das schwache Abschneiden verantwortlich gemacht. Analyst Mark May sieht aber auch eine geringe Innovationskraft als Grund an.Die fundamentale Datenlage impliziere einen Fair Value der Twitter-Aktie von 11 USD. Allerdings werde beim Bewertungsmodell auch eine 50%ige Wahrscheinlichkeit berücksichtigt, dass es im Falle einer Übernahme von Twitter zu einer Prämie auf den Aktienkurs von 35% kommen könnte.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer Twitter-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und reduzieren das Kursziel von 18,00 auf 13,00 USD.XETRA-Aktienkurs Twitter-Aktie:14,83 Euro -5,51% (10.02.2017, 15:51)Tradegate-Aktienkurs Twitter-Aktie:14,78 Euro -3,94% (10.02.2017, 16:03)