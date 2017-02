Als weiteres Börsenereignis habe der Börsenwert von Microsoft gegolten. Dieser habe erstmals seit 17 Jahren wieder die Schwelle von 500 Milliarden US-Dollar überschritten



Facebook und Apple übertreffen Erwartungen



Diese Woche hätten unter anderem Facebook und Apple über das vierte Quartal 2016 berichtet. Social-Media Gigant Facebook habe einen Gewinn pro Aktie von 1,41 US-Dollar bei einem Umsatz von 8,81 Milliarden US-Dollar gemeldet. Das entspreche einem Erlöswachstum von 51 Prozent und habe die Markterwartungen deutlich übertroffen.



Microsoft-Konkurrent Apple habe nicht nur die Analystenschätzungen abgehängt, sondern habe sogar über den selbstgesteckten Prognosen gelegen. Der Umsatz sei um 3,3 Prozent auf 78,4 Milliarden US-Dollar gestiegen. Des Weiteren habe das Unternehmen mit 78,3 Millionen Einheiten mehr Smartphones verkauft als jemals zuvor - eine Steigerung von knapp 3,5 Millionen Stück gegenüber dem Vorjahr. Auch der Quartalserlös habe einen Rekordstand erreicht. Die Aktie des wertvollsten börsennotierten Unternehmens der Welt habe positiv reagiert und im Anschluss an die Zahlen nachbörslich drei Prozent gewonnen.



Deutsche Bank enttäuscht erneut



Folgend auf Berichte mehrerer US-Banken habe auch der deutsche Branchenprimus diese Woche Zahlen vorgelegt. Wie erwartet, habe die Deutsche Bank erneut einen Verlust verbucht. Analysten hätten jedoch mit einer geringeren roten Zahl gerechnet. Insgesamt habe sich das Minus 2016 auf 1,4 Milliarden Euro belaufen. Antizipiert hätten die Marktteilnehmer 700 Millionen Euro. Die Aktie des Geldhauses habe mit einem Verlust von bis zu sieben Prozent reagiert und sei damit einer der größten Verlierer im DAX gewesen. (Analyse vom 03.02.2017) (06.02.2017/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Nachdem die Märkte in der vorherigen Woche Gewinne verbuchen konnten, bewegten sie sich in den vergangenen Tagen in die entgegengesetzte Richtung, so die Experten von Union Investment.Unsicherheit in der Euro-Peripherie sowie Maßnahmen der Trump-Administration h’tten in Zurückhaltung und Gewinnmitnahmen bei den Anlegern resultiert. Zu Beginn der Woche habe Trumps Einreisestopp für Unruhe an den Börsen gesorgt. Die neue US-Regierung habe im Rahmen einer präsidialen "Executive Oder" ein temporäres Einreiseverbot für Bürger aus sieben hauptsächlich muslimischen Ländern verhängt.Auf Wochensicht habe der DAX 1,5 Prozent verloren. Europaweit zeigte der EURO STOXX 50 einen Verlust von 1,0 Prozent. Auch die US-Kurse hätten sich verringert, mit Einbußen von 0,4 Prozent im Dow Jones Industrial Average und 0,2 Prozent im bereiter gefassten S&P 500 Index. Global betrachtet habe der MSCI World am Donnerstagabend 0,5 Prozent schwächer notiert.Snap, die Betreiberfirma der bekannten Foto-App Snapchat, plane bei einer Aktienplatzierung drei Milliarden US-Dollar einzunehmen. Im Rahmen des IPO-Prozesses habe der Konzern zudem erstmals Zahlen vorlegen müssen. Trotz eines Umsatzsprungs von 58,6 Millionen US-Dollar 2015 auf 404,5 Millionen US-Dollar im vergangenen Jahr, sei der Verlust im selben Zeitraum von 373 auf 514,6 Millionen US-Dollar angestiegen. Daneben habe sich der Kundenzuwachs verlangsamt. Für die Zukunft plane das Unternehmen, vorrangig mit Werbung Geld zu verdienen. Ergänzend würden Punkte im Börsenprospekt auf Hardware-Entwicklungen hindeuten. Sogar die Möglichkeit eines medizinischen Produkts werde erwähnt.